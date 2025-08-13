Przekroczył granicę? Oto co polska legenda udostępniła o Nawrockim

"Polonia USA i Kanady zafundowaliście Polsce Zło! Które zostanie na długo! (Pseudo Polacy)" - tak Władysław Kozakiewicz pisał w czerwcu o wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Legendarny lekkoatleta do tego posta na Facebooku dodawał także emotkę wymiotującej twarzy.

Władysław Kozakiewicz ponownie nawiązał do Karola Nawrockiego

Przed tygodniem Karol Nawrocki został zaprzysiężony jako nowy prezydent RP. Czy to coś zmieniło w postrzeganiu jego osoby przez Władysława Kozakiewicza? Najnowszy wpis złotego mistrza olimpijskiego z Moskwy 1980 roku w skoku o tyczce pokazuje, że raczej nie.

Kozakiewicz udostępnił mema, którego bohaterami byli Karol Nawrocki i jego syn Daniel.

Mam dla Ciebie synek Złoty Krzyż Zasług i Order Orła Białego - mówi nowy prezydent

Za co? - pyta syn.

Za jajco! - kończy Karol Nawrocki.

Wpis udostępniony przez Władysława Kozakiewicza screen Facebook

Kozakiewicz nie pokusił się o autorski komentarz do powyższego obrazka.

Kozakiewicz nie raz dawał wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawy polityczne. W grudniu 2023 roku w mocnych słowach skomentował zachowanie posła PiS Mariusza Kamińskiego, gdy ten wykonał "gest Kozakiewicza" w stronę parlamentarzystów obecnej koalicji rządzącej.

- Widziałem to, niestety. Po pierwsze - uśmiałem się doszczętnie. Po drugie - byłem wkurzony, absolutnie wkurzony, że tego gestu Kamiński używa do takich celów. To człowiek prawomocnie skazany, który powinien iść do więzienia. Skoro ten gest nazywa się "gestem Kozakiewicza", to Kamiński skalał moje nazwisko, tak to odbieram - mówił wtedy Kozakiewicz.