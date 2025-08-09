Prezydent Rosji doskonale rozumie, jak korzystać ze sportu w celach propagandowych oraz pijarowych. Już lata temu poprzez pokazywanie siebie jako osoby aktywnej fizycznej starał się zbudować wizerunek silnego i sprawnego przywódcy. Nieprzypadkowo też dołożył starań, aby doprowadzić do organizacji mistrzostw świata czy zimowych igrzysk olimpijskich na terenie Rosji. A potem w trakcie tych imprez spotykał się ze znanymi osobami ze świata sportu, czy nawet złożył triumfatorom imprezy, czyli Francuzom, "niespodziewaną" wizytę w szatni.

Władimir Putin przemówił z okazji sportowego święta

9 sierpnia w Rosji ma miejsce Dzień Kultury Fizycznej. Z tego powodu prezydent Rosji wystosował orędzie do rodaków: "Drodzy przyjaciele. Pozdrawiam was w Dzień Kultury Fizycznej! To święto dawno temu stało się ogólnopaństwowe i obecnie jest celebrowane w całym kraju. Jednoczy ono zarówno profesjonalnych sportowców, jak i wszelkiego rodzaju miłośników aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia - ludzi z różnych generacji oraz w różnych lokalizacjach" - powiedział Putin, cytowany przez "sport.ru".

Po chwili dyktator stwierdził, że "sukcesy rosyjskich sportowców na arenie międzynarodowej potwierdzają status Rosji jako jednego ze sportowych mocarstw". A na koniec podkreślił istotę wspierania oraz rehabilitacji "uczestników oraz weteranów specjalnej militarnej operacji", co możemy przetłumaczyć jako żołnierzy biorących udział w inwazji Rosji na Ukrainę.

Z jego słów da się wyczytać, że Putin ceni sobie występy rosyjskich zawodników w międzynarodowych zawodach sportowych, przez co Rosja na pewno nie przestanie starać się o powrót do środowisk, z których została wykluczona. Ostatnio chociażby udało jej się dopiąć swego w pływaniu. Rosjanie tłumnie pojawili się na mistrzostwach świata w Singapurze i (nie pod swoją flagą, tylko jako "neutralni sportowcy") zajęli piąte miejsce w klasyfikacji medalowej.