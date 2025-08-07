W grudniu ubiegłego roku wybuchła sensacyjna informacja, że wówczas wciąż urzędujący prezydent Polski - Andrzej Duda może zostać członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego? Jego kandydatura została upubliczniona i zarekomendowana przez PKOl. 26 z 36 głosujących było "za" Dudą. - Prezydent Andrzej Duda jest osobą oddaną olimpizmowi. Bardzo pomaga PKOl, ale też trzeba pamiętać, że bardzo dobrze poruszał się w strukturach międzynarodowych - mówił Radosław Piesiewicz, szef PKOl w rozmowie z TVN24.

Andrzej Duda w drodze do MKOl

Najnowsze wieści ws. przyszłości Andrzeja Dudy przekazał "Przegląd Sportowy". Według informacji dziennikarzy kandydatura Dudy jest rozpatrywana przez opiniującą komisję MKOl. Decyzja w tej sprawie może zapaść jeszcze w tym roku.

"Obecnie kandydatura jest rozpatrywana przez opiniującą komisję MKOl. Ostateczna decyzja ma zapaść podczas jednej z najbliższych sesji komitetu – możliwe, że już w 2025 roku. Jeżeli Duda zostanie zaakceptowany, obejmie 8-letnią, odnawialną kadencję w jednej z najbardziej prestiżowych organizacji sportowych świata. Mimo chwilowego wyciszenia sprawy, temat powraca wraz z końcem kadencji Dudy. Zarówno on, jak i PKOl nie odnieśli się publicznie do dalszych etapów, ale wszystko wskazuje na to, że kandydatura pozostaje aktualna" - pisze "Przegląd Sportowy".

Rekomendacja Andrzeja Dudy nie obyła się bez kontrowersji. Głos w tej sprawie zabrała nawet Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim i przedstawicielka Polski w MKOl.

- Każda kandydatura na członka MKOl musi zostać zweryfikowana przez komisję wyborczą, a następnie zatwierdzona przez zarząd i poddana pod głosowanie na sesji MKOl. Moja kadencja w komisji zawodniczej i związane z nią członkostwo w MKOl kończy się w 2028 roku. Nie chcę w tej chwili spekulować na temat mojej potencjalnej przyszłości w strukturach MKOl, gdyż jest na to za wcześnie. Póki co skupiam się na pracy na rzecz zawodników i ruchu olimpijskiego" - powiedziała Maja Włoszczowska, dając do zrozumienia, że obecnie to ona jest polską przedstawicielką w MKOl, a nominacja dla Dudy jest dla niej zaskoczeniem.

Andrzej Duda skończył we wtorek prezydenturę po dwóch kadencjach sprawowania najważniejszego urzędu w państwie.

Teraz prezydentem Polski jest Karol Nawrocki.