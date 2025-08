Fani wyczynowych sportów siłowych mają w ostatnich dniach sporo niesamowitych wieści. Raptem pod koniec lipca świat zaszokował po raz kolejny Hafthor Bjornsson. Islandczyk, znany szerszej publiczności przede wszystkim jako Góra z serialu "Gra o Tron", pobił rekord świata w martwym ciągu. Udało mu się tym sposobem podnieść aż 505 kilogramów, czym przebił swój własny najlepszy wynik w historii. Teraz czy, a raczej kim, pochwalić ma się Iran.

Irańska odpowiedź na Górę. Już lata temu szokowała fanów

W tym wypadku mowa jednak o kobiecie. Faezeh Sarlak to 25-letnia sportsmenk, która od najmłodszych lat obecna jest na scenie sportów siłowych. Po raz pierwszy zrobiła furorę w 2016 roku, gdy do sieci wyciekło nagranie, na którym zaledwie szesnastoletnia wówczas Sarlak przeciągnęła samochód osobowy za pomocą swoich zębów. Od tamtego czasu minęła prawie dekada, a przypadku Iranki nic się nie zmieniło.

Uniosła ponad 300 kilogramów! A to nawet nie jest koniec

Sarlak nadal aktywnie trenuje i poluje na kolejne rekordy. Na celownik wzięła dwa: największy ciężar uniesiony w przysiadzie pod ścianą oraz największy ciężar uniesiony przy pomocy zębów. Pobiła je w wielkim stylu. Internet obiegło wideo z całego wydarzenia. Oparta w przysiadzie o ścianę Iranka zdołała unieść tą techniką aż 310 kilogramów, które w celu pobicia rekordu utrzymała w takiej pozycji przez aż trzy pełne minuty.

Równie imponująco wyglądało pobicie drugiego rekordu. Tym razem Sarlak wzięła w zęby pasek, do którego przywiązana została sztanga o ciężarze aż 100 kilogramów. Także to wyzwanie okazało się dla niej do zrealizowania, bo Irance, oczywiście nie bez ogromnego wysiłku, ale udało się tego dokonać.