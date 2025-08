50 milionów złotych na remont 99-letniego stadionu. Przemawiał na nim Hitler

Stadion w Wałbrzychu pierwotnie wybudowano w 1926 roku, kiedy miasto znajdowało się jeszcze w granicach Rzeszy Niemieckiej. Na miejsce powstania obiektu wybrano dzielnicę Neustadt (Nowe Miasto), a wokół niego stworzono także cały kompleks sportowy, z basenami czy boiskiem do koszykówki.

22 lipca 1932 roku na obiekcie pojawił się Adolf Hitler, któremu zorganizowano tam wiec wyborczy partii NSDAP. Podobno przyszły dyktator i zbrodniarz wojenny został zaproszony do Wałbrzycha przez lokalnych zwolenników nazistów. Kiedy jednak okazało się, że jego ugrupowanie nie posiada w okolicy wielu sympatyków, NSDAP pociągami zwoziła do miasta swoich członków z innych rejonów Niemiec, by uniknąć blamażu. W ten sposób udało się zapełnić obiekt, na którym Hitler wygłosił krótką przemowę.

Nowy obiekt na 15 tysięcy widzów. Wyrobią się do października?

Od tamtego czasu stadion zdążył zmienić granice państwa, a w 1946 roku stał się domowym obiektem Górnika Wałbrzych. Kiedy jednak zespół w latach 90. przeniósł się na Stadion Tysiąclecia, obiekt w Nowym Mieście stał się zapomnianym miejscem, które niszczało z roku na rok.

Wreszcie pod koniec 2021 roku powstała koncepcja jego modernizacji, która w zasadzie była równoznaczna z budową całkowicie nowego stadionu. Dwa lata później wyłoniono ofertę i podpisano umowę z wykonawcą, którą został MORIS – POLSKA Sp. z o.o.. Spółka zobowiązała się na zakończenie prac do października 2025 roku.

Jak informuje portal walbrzych.naszemiasto.pl, z uwagi na wykonanie dodatkowych prac stabilizacyjnych gruntu przed wybudowaniem trybun, całość może się opóźnić. Jednak postęp w pracach i tak jest bardzo widoczny. Projekt zakłada wybudowanie trybun mogących pomieścić 3 tysiące widzów, przy czym 40% z nich ma być zadaszone. Na płycie znajdzie się boisko piłkarskie, które okalać będzie tartanowa bieżnia, a całość będzie posiadać sztuczne oświetlenie. Inwestycja, której koszt oszacowano na 50 milionów złotych, obejmuje także budowę nowego zaplecza dla stadionu.

W ramach osobnego projektu władze miasta chcą też zagospodarować teren wokół stadionu. W tym celu uzyskano już dofinansowanie na stworzenie dodatkowego boiska oraz skateparku.