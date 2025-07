16 lat i koniec. Mamy nowy rekord Polski! Przekroczył magiczną barierę

Krzysztof Chmielewski ustanowił nowy rekord Polski! Mimo że zajął drugie miejsce we wtorkowym wyścigu na 200 m stylem motylkowym podczas mistrzostw świata w Singapurze, to osiągnął kapitalny wynik - 1:52,89. Tym samym przebił rezultat Pawła Korzeniowskiego z 2009 roku z Rzymu. Chmielewski pozostaje zatem jednym z faworytów do walki o medal.