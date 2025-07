Oto nowy rekord w martwym ciągu. Nie mieści się w głowie. Kosmos

36-latek w karierze aż osiem razy stawał na podium rywalizacji o miano najsilniejszego człowieka świata, a raz, w 2018 roku wygrał te zawody. Ponadto aż trzy razy z rzędu (lata 2018-2020) zwyciężał prestiżowe Arnold Strongman Classic. Charyzma oraz świetne warunki fizyczne (mierzy 205 cm wzrostu, potrafi ważyć nawet 200 kg) pozwalały mu bić kolejne rekordy w sportach siłowych, ale też otworzyły drzwi do świata filmu i telewizji. Największą sławę Bjornsson zyskał dzięki roli Gregora "Góry" Clegane'a w serialu "Gra o tron".

Pobił rekord świata. I to nie pierwszy raz

Bjornsson regularnie udowodnia jednak, że ze swoją siłą góry mógłby nawet przenosić. Od lat specjalizuje się zwłaszcza w podnoszeniu ciężarów, w których ustanowił aż 123 rekordy świata. Ze względu na największe obciążenia, ten odniesiony w martwym ciągu jest uznawany za szczególnie prestiżowe osiągnięcie w świecie siłaczy. Tymczasem Bjornsson właśnie go pobił. I to nie pierwszy raz w życiu.

Ogromny Islandczyk występował na zawodach The Eisenhart Black Deadlift Championships w Niemczech, podczas których podszedł do sztangi ważącej aż 505 kilogramów. Po chwili skupienia wyrwał ją z ziemi, kolejny raz zadziwiając świat i przechodząc do historii sportów siłowych.

- Jest! Jestem, k***a, najsilniejszy! - krzyczał w niebogłosy uradowany siłacz, po udanej próbie bicia rekordu. I doprawdy trudno się nie zgodzić z tą opinią.

Tym samym Hafthor pobił rekord, który poprzednio wynosił 501 kg. Został ustanowiony w maju 2020 roku i... również należał do niego. Jeszcze wcześniejszy najlepszy rezultat w martwym ciągu należał do dobrze znanego w Polsce Eddiego Halla, który podniósł 500 kilogramów. Obaj dobrze znali się z czasów występów w strongmanach, gdyż właśnie z Brytyjczykiem "Góra" rywalizował w 2018 roku o mistrzowski tytuł, wygrywając go zaledwie jednym punktem.

Kiedy zaś Bjornsson pobił jego rekord w martwym ciągu, postanowił też wyzwać odwiecznego rywala na pojedynek w formule bokserskiej. Do walki doszło w marcu 2022 roku, a w ringu "Góra" ponownie okazał się lepszy od "Bestii".