Wielkie inwestycje Pudzianowskiego. Na tym dorobił się fortuny

Mariusz Pudzianowski to legenda polskiego sportu. Nie dość, że zasłynął dzięki zawodom strongmanów, to potem z sukcesami kontynuował karierę w mieszanych sztukach walki. Ostatnio ma jednak trudny okres i nie można wykluczyć, że przejdzie na emeryturę. Pudzianowski przegrał trzy ostatnie starcia - z Mamedem Chalidowem, Arturem Szpilką oraz w kwietniu z debiutującym w MMA Eddiem Hallem. Ten ostatni pojedynek to duże rozczarowanie, gdyż potrwał on zaledwie 30 sekund.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Lukas podsumowuje

Oto majątek Mariusza Pudzianowskiego. Niebotyczna kasa

48-latek nie może jednak narzekać na to, co udało mu się zdobyć, a przede wszystkim - zarobić w sportach walkach. Paweł Matys ze Sport.pl pisał w październiku 2024 roku, że zainkasował ok. cztery mln złotych, a do tego trzeba również doliczyć niemałą zapewne pensję za walkę z Hallem. Pudzianowski nie skupia się jednak wyłącznie na pojedynkach, gdyż zarabia mnóstwo pieniędzy z innych działalności.

"Prowadzi przecież kilka biznesów - m.in. ma firmę transportową, salę bankietową, interes z branży rolniczej i sklep internetowy z gadżetami. Brał też udział w kilku programach rozrywkowych (m.in. "Taniec z gwiazdami", "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje")" - wymieniał Matys. Nie można również nie wspomnieć o współpracach reklamowych, których w ostatnich latach było bardzo dużo. "Kiedyś Pudzianowski zdradził, że pierwszy milion dolarów odłożył już w 2005 roku, czyli w wieku 28 lat" - czytamy.

Portal Therichest.com oszacował niegdyś, że Pudzianowski ma w posiadaniu aż osiem mln dolarów (ponad 30 mln zł). Według "Radia Eska" ma również drogie samochody m.in. Mercedes S-klasy, terenowy Hummer, czy Lamborghini Murcielago LP640 Roadster. "Mariusz Pudzianowski nie ma żony i dzieci, a swoje życie prywatne bardzo sobie ceni i nie chce nic z niego zdradzać" - przekazał dziennikarz.

Pudzianowski wspominał, że sporo zarobił dzięki nieruchomościom. - Poszedłem do dewelopera, kupiłem sześć mieszkań - oznajmił na antenie Olimp Sport Nutrition, dodając, że potem sprzedał je z zyskiem i kupił następne. - Później, jak już masz jakieś pieniądze, to pieniądz robi pieniążki - uzupełnił.

A jaki był pierwszy biznes Pudzianowskiego? Firma transportowa założona w 1997 roku. Na stronie internetowej właściciela podano, że obecnie posiada ponad 20 ciągników siodłowych wyposażonych w różnego rodzaju naczepy. Ponad dekadę później otworzył za to w rodzinnej Białej Rawskiej salę bankietową "U Pudziana". Co jeszcze może świadczyć o jego fortunie? Królewska posiadłość.