Wielka tragedia na Uniwersjadzie. Uderzył głową o ziemię

Wciąż trwa letnia Uniwersjada w Essen. Niedawno polscy siatkarze sięgnęli po złoty medal, pokonując w finale Brazylię 3:0. Rywalizacja odbywa się także w innych dyscyplinach, np. gimnastyce. Niestety w trakcie jednego z treningów doszło do dramatu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem bardzo zadowolona". Anita Włodarczyk zwycięska w Madrycie!

Dramat podczas Uniwersjady

Podczas ćwiczeń na kółkach gimnastyk Lorenzo Bonicelli upadł na szyje. To zdarzenie dokładnie opisał serbski kurir.rs "Gimnastyk upadł na głowę podczas ćwiczenia – jest w śpiączce, jego stan jest ciężki" - czytamy w nagłówku.

Sportowcowi od razu została udzielona pomoc medyczna. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację szyi. "Bonicelli znajduje się obecnie w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan zdrowia jest niepewny" - czytamy.

Zobacz też: Wielka mistyfikacja! Tak Naman oszukała cały świat

"Lorenzo jest w śpiączce farmakologicznej po operacji kręgów szyjnych. Poznanie jego stanu zajmie co najmniej dziesięć dni" - oświadczył były dyrektor Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej Steve Butcher, cytowany przez PAP dla TVP Sport.

Włosi wycofali się z rywalizacji

Kurir.rs informuje, że po tym dramatycznym wypadku Włoska Federacja Gimnastyczna wciąż oczekiwany jest oficjalny raport medyczny. W związku z tym "reszta włoskiej drużyny narodowej podjęła decyzję o wycofaniu się z rozgrywek, a decyzja ta spotkała się z poparciem sztabu szkoleniowego" - czytamy.

Uniwersjada jest organizowana co dwa lata w cyklach letnich i zimowych pomiędzy igrzyskami olimpijskimi. Jak przypomina PAP, cytowany przez TVP Sport - do czwartku polscy sportowcy zdobyli 16 medali w tym trzy złote. Rywalizacja potrwa do niedzieli 27 lipca.