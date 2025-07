Wielki powrót Conora McGregora do UFC! "Cały świat czeka"

W obecnym tygodniu Conor McGregor wywołał ogromny skandal obyczajowy, wysyłając nagie zdjęcia amerykańskiej raperce Azaelii Banks. Kobieta poinformowała o tym we wpisie na portalu X. - Jak możesz wysłać mi zdjęcia swojego wykrzywionego penisa, a następnie grozić mi, żebym nie powiedziała nikomu? Wiesz, kim ja jestem? To jest haram [islamskie określenie oznaczające wszystko, co zakazane - przyp. red.] - napisała Banks w poście, który został już usunięty z X.

REKLAMA

Zobacz wideo To oni pokonali Marcina Najmana i zabrali mu pas! Dwóch na jednego

Za McGregorem od ciągnie się też sprawa, w której został oskarżony o gwałt przez Nikitę Hand. Sąd wydał wyrok w tej sprawie i zarządził odszkodowanie na rzecz ofiary w wysokości niemal 250 tys. euro. A to tylko część różnych zamieszań i afer związanych z Irlandczykiem. A gdzie w tym wszystkim sport, który go wypromował?

Zobacz też: Wrze przed hitową walką. "Adamek nie reprezentuje Polski"

Conor McGregor ma wrócić i zawalczyć na gali w Białym Domu

Ostatni raz w oktagonie Conor McGregor pojawił się ponad cztery lata temu, gdy 10 lipca 2021 roku przegrał w pierwszej rundzie przed czasem z Dustinem Poirerem na gali UFC 264 w Las Vegas. Wszystko jednak wskazuje, że 37-latek nie powiedział ostatniego słowa w MMA. - Pozostały mu jeszcze dwie walki w ramach kontraktu - przekazał współpracujący z McGregorem David Feldman.

- Musi wrócić do formy. Cały świat czeka: "Czy wróci do formy i będzie walczył?". Powiedział mi to osobiście. Powiedział: "Przygotowuję się do powrotu. Będę walczył na tej wielkiej gali, a potem stoczę kolejną walkę i wtedy porozmawiamy" - przekazał Feldman. McGregor miał mówić o gali UFC, którą w lipcu 2026 roku Donald Trump chce zorganizować w Białym Domu z okazji 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.

Obecny rekord McGregora to 22-6. Był też mistrzem świata UFC w wagach piórkowej (2015) i lekkiej (2016).