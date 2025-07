Nitras ogłosił wielką inwestycję w Warszawie. "Dla polskiego sportu"

Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego to bardzo ważny punkt na sportowej mapie kraju. Poza pełnieniem funkcji edukacyjnej, na jej terenie często ćwiczy także wielu reprezentantów Polski. I to z różnych dziedzin sportu.

W środę podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, w której udział brali minister Sławomir Nitras, rektor AWF prof. dr hab. Bartosz Molik i dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Janusz Samel, ogłoszono plany modernizacji kompleksu sportowego uczelni, a także utworzenia na jej terenie Narodowego Centrum Sportu.

- Rozpoczynamy prace związane z budową Narodowego Centrum Sportu COS - AWF Warszawa. Dziś podpisujemy list intencyjny w tej sprawie. To strategiczna inwestycja dla polskiego sportu. Centrum pełnić będzie funkcje treningowe, edukacyjne i badawcze - powiedział Sławomir Nitras.

Co znajdzie się na terenie Narodowego Centrum Sportu?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowe Centrum Sportu będzie inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego sportu wyczynowego, akademickiego i młodzieżowego, a także ma pełnić nie tylko funkcje treningowe, ale również edukacyjne i badawcze.

"W ramach inwestycji planowane jest powstanie czterech nowoczesnych budynków:

- wielofunkcyjnej hali sportowej, umożliwiającej treningi i zawody w grach zespołowych, sportach walki, szermierce, gimnastyce, a także bieżni lekkoatletycznej o długości 200 metrów,

- pływalni olimpijskiej o wymiarach 51,3 x 25 metrów, z regulowaną głębokością, zestawem wież do skoków do wody oraz możliwością podziału na dwa niezależne baseny 25-metrowe,

- internatu w standardzie hotelu 3*, oferującego około 200 pokoi dla sportowców, z zapleczem odnowy biologicznej i siłownią,

- budynku administracyjnego, który pomieści biura COS i Instytutu Sportu, laboratoria sportowe, sale konferencyjne i aulę multimedialną.

Inwestycja powstanie z poszanowaniem naturalnego otoczenia Lasu Bielańskiego i obszarów Natura 2000" - opisano szczegółowo plan budowy nowych obiektów.

Oczywiście prace budowlane jeszcze nie ruszyły, a list intencyjny to dopiero pierwszy krok w kierunku ich realizacji. Według zakładanego planu, cała inwestycja ma zostać zrealizowana w 2031 roku.

- W naszych planach to ma być najważniejszy ośrodek przygotowań olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu. Dlaczego w Warszawie? Po pierwsze dlatego, że praktyka musi się spotykać z teorią. Chodzi również o to, żeby nasi sportowcy, kadrowicze, którzy w tych obiektach będą trenować, mogli się uczyć, żeby mogli zdobywać wiedzę i korzystać z zaplecza naukowego, dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego i by mogli łączyć codzienny trening z nauką w pozostałych uczelniach warszawskich - powiedział Sławomir Nitras.