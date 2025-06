Mike Tyson z apelem do Donalda Trumpa. Oto o co prosi prezydenta USA

Mike Tyson nigdy nie stronił od używek, a powszechnie wiadomo, że najmłodszy mistrz świata w historii wagi ciężkiej bardzo lubi marihuanę. M.in. pod jej wpływem wyszedł do ringu na walkę z Andrzejem Gołotą. Tyson ma także firmę, która sprzedaje nasiona konopi indyjskich, a z pozyskanych substancji produkuje żywność i napoje gazowane.

Mike Tyson chce legalizacji marihuany. Podpisał specjalny list do Donalda Trumpa

Nie może więc dziwić, że Mike Tyson jest jedną z osób, która podpisała list do Donalda Trumpa ws. przeprowadzenia reformy dotyczącej marihuany. Cała grupa określa siebie jako "Koalicję sportowców i artystów popierających cele polityczne prezydenta Trumpa", a poza Tysonem znajdują się w niej m.in. pięściarz Roy Jones Junior, czy koszykarze NBA Kevin Durant i Allen Iverson.

"W liście podkreślono trzy główne punkty proponowanej reformy: ułaskawienie za 'niegroźne' przestępstwa związane z marihuaną, poparcie dla zmiany klasyfikacji marihuany i położenie kresu 'dyskryminacyjnym praktykom bankowym'" - poinformował Fox News. Jednocześnie skrytykowano w nim byłego prezydenta Joe Bidena za brak działań w kwestii uwięzień związanych z marihuaną.

Grupa w liście podkreśla, że "ludzie nadal odbywają długie wyroki federalne za zachowanie, które jest teraz legalne w większości stanów – co sprawia, że ich dalsze uwięzienie jest nie tylko okrutne, ale i absurdalne" - czytamy w odniesieniu do ludzi zamkniętych za kratkami za np. posiadanie marihuany.

W liście zauważono, że marihuana jest sklasyfikowana w I kategorii, do której należą "substancje mające wysoki potencjał nadużywania i nie mają akceptowanego zastosowania medycznego w USA". Grupa chce, żeby przeklasyfikować ją do III kategorii, w której substancje "mają umiarkowany lub niski potencjał wywoływania uzależnienia fizycznego i psychicznego w porównaniu do narkotyków z kategorii I i II. Są one dopuszczone do stosowania w medycynie w Stanach Zjednoczonych".

"Obecna klasyfikacja marihuany jako substancji z kategorii I jest nieaktualna pod względem naukowym, szkodliwa ekonomicznie i sprzeczna z nowoczesną wiedzą medyczną. Przekwalifikowanie marihuany zharmonizowałoby prawo federalne z polityką stanową, promowałoby innowacyjność, zachęcałoby do badań i napędzałoby wzrost gospodarczy" - napisano w liście.