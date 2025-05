Zrobił to! Krzysztof Ratajski znów jest najlepszy. Czekał prawie dwa lata

Dart to dyscyplina sportu, która w Polsce zyskuje coraz większą popularność i ma rzeszę wiernych fanów. Spora w tym zasługa najlepszego polskiego dartera Krzysztofa Ratajskiego - jego udział w zawodach często wzbudza wielkie emocje. Losy Ratajskiego w 2021 roku, gdy dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata, śledzili nawet ci kibice sportu, którzy na co dzień nie mają wiele wspólnego z dartem.

Wielka wygrana Ratajskiego. Czekał 20 miesięcy

Niestety - ostatnie miesiące w życiu 48-latka niebyły łatwe. - Miałem dwie operacje - dosyć poważne, bo w maju zdiagnozowano u mnie tętniaki w mózgu. W tamtym momencie byłem w dołku psychicznym. Te problemy na szczęście są już za mną. Wszystko jest na dobrej drodze do poprawy. Trening idzie dobrze, zdrowie też jest - tak mówił w grudniu w rozmowie z portalem laczynasdart.pl.

Ratajski wygrał tę najważniejszą walkę - o swoje zdrowie i życie - a w poniedziałek 12 maja mógł się uśmiechnąć z czysto sportowych powodów. Półtora roku po ostatniej wygranej sięgnął po tytuł podczas turnieju Players Championship 15. W decydującej rozgrywce pokonał Dave'a Chisnalla 8:4.

Krzysztof Ratajski na triumf czekał od 10 września 2023 roku. Zwycięstwo w turnieju nie przyszło mu łatwo. Rozpoczął od 6:3 z Dylanem Slevinem, a następnie 6:5 wygrał z Jamaiem van den Henrikiem. W meczu 1/8 finału gładko pokonał Carla Snyeda (6:0), ale w ćwierćfinale stoczył zażartą walkę z Rossem Smithem (6:5). W półfinale pozostawił w pokonanym polu Scotta Williamsa (7:4).

