Lewandowska powiedziała wprost. Oto co jej się nie podoba w Barcelonie

Barcelona to z pewnością znakomite miejsce do życia. Nie dość, że jest co tam zwiedzać, to przecież można oszaleć na punkcie tamtejszego jedzenia oraz pogody. Anna Lewandowska wyznała, że stolica Katalonii ma jednak pewne minusy. - Bądźcie uważni, pamiętajcie, żeby w Barcelonie trzymać rzeczy blisko siebie - wyjaśniła na Instagramie.

