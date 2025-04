O 6:00 wparowali agenci CBA. Piesiewicz reaguje. "Muszę o tym powiedzieć"

Sytuacja Radosława Piesiewicza z tygodnia na tydzień wydaje się coraz trudniejsza, ale wszyscy, którzy znają prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego wiedzą, że trudno spodziewać się, by - zgodnie z apelami swoich oponentów - zrezygnował z pełnionej funkcji. Potwierdził to podczas czwartkowego briefingu prasowego, na którym wygłosił też zaskakujące dla znających realia twierdzenie.

Piesiewicz: nie wykluczam też tego, że posuną się o krok dalej

Piesiewicz już wielokrotnie dał się poznać jako osoba bardzo pewna siebie, co łatwo dostrzec podczas wystąpień publicznych. W czwartek jednak początkowo wydawał się bardziej stonowany. Spotkał się z mediami po tym, jak o godz. 6 rano do domu jego, jego rodziców oraz do siedziby PKOl wkroczyli agenci CBA. Rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński na portalu X podał, że działania te dotyczą również siedzib Polskiego Związku Koszykarskiego i Polskiej Ligi Koszykówki, którym w przeszłości szefował Piesiewicz. Jemu oraz innym powiązanym z nim działaczom zarzuca się m.in. wystawianie fałszywych faktur.

- Przeszukanie odbyło się bardzo profesjonalnie. Dokumenty z postanowienia pani prokurator, o które prosiła, zostały już bardzo dawno temu wydane do Krajowej Administracji Skarbowej. Agenci chcieli zabezpieczyć oryginały wszystkich dokumentów, które KAS miała już dawno przekazane. I to wszystko. (...) Został zabezpieczony komputer, zostały zabezpieczone telefony mój i mojej małżonki. Idąc dalej, współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować z organami ścigania, z CBA, ale także z panią prokurator, tak jak i z KAS-em - zadeklarował.

Kilka minut później wkroczenie agentów CBA określił jako przedstawienie. - Ja nie wykluczam też tego, że posuną się o krok dalej, bo mówimy o walce politycznej i stricte takiej nagonce, żeby wszystko zrobić, żeby się mnie pozbyć - przekonywał działacz.

A potem dodał, że obecnie liczy się ze wszystkimi możliwościami. - Z tym, że zostaną mi przedstawione jakieś zarzuty. Z tym, że zostanę zatrzymany i dowieziony do Gdańska - wyliczał.

Piesiewicz z ironicznym uśmiechem wspominał o niezwykłej korelacja zdarzeń. Przypomniał o środowym spotkaniu, którego gospodarzem był książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. Szef PKOl został po raz kolejny wezwany do ustąpienia, ale tradycyjnie odmówił.

- Zostałem wybrany w demokratycznych wyborach, nie mam sobie nic do zarzucenia i zapraszam wszystkich chętnych do wyborów w 2027 roku - stwierdził pewny siebie.

Napięcie na jego twarzy zwiększyło się, gdy wspomniano o Sławomirze Nitrasie. Konflikt z ministrem sportu trwa już o dawna i panowie nie szczędzą sobie złośliwości. Ostatnio polityk, zwracając się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wspomniał o mafii PiS-owskiej i stwierdził, że to za sprawą rządów tej partii Piesiewicz objął swoją funkcję w PKOl.

- Pan minister Nitras wielokrotnie tak kłamał. My staraliśmy się odkłamywać każde jego słowo. Niestety, to jest tak, że nie jesteśmy w stanie człowieka, który jest zagoniony w swoim kłamstwie, cały czas odkłamywać. Nie wiem, o co panu ministrowi chodzi. 92 miliony podobno już wyprowadziliśmy. Później byłem zbrodniarzem VAT-owskim. Później już mniejsza kwota. Tak naprawdę dajmy pracować prokuraturze, dajmy pracować służbom. Pamiętam jak jednego z prezesów Orlenu też wyprowadzano hucznie przed kamerami, w blasku fleszy aparatów. A niedawno okazało się, że jest niewinny. Także jeżeli jest walka polityczna, a to jest ewidentnie walka polityczna....Nie ma chyba co komentować. I nie będę się zniżał do poziomu tego pana, bo to nie ma sensu - podsumował poddenerwowany działacz.

Przypomniał też inną historię, z grudnia 2023 roku. Kiedy to wysłał nowo wybranemu na ministra sportu Nitrasowi list gratulacyjny, kartkę świąteczną i stroik.

- Muszę o tym powiedzieć, żebyście państwo wiedzieli. Kazał odesłać nam ten stroik z tą kartką świąteczną. To pokazuje jego nastawienie na samym początku - stwierdził Piesiewicz.

Jeden z dziennikarzy zapytał go o sytuację w zarządzie PKOl. Nie jest tajemnicą, że coraz większa liczba jego członków jest przeciwna prezesowi i chce jego rezygnacji lub odwołania. By do tego doszło jednak, to w pierwszej kolejności trzeba zwołać posiedzenie zarządu, które Piesiewicz od dwóch miesięcy odracza. A w czwartek próbował przekonywać, że sytuacja nie jest wcale dla niego taka zła.

- Długo dyskutowałem z członkami zarządu. Pewnie pan mówi o tym piśmie, które zostało podpisane przez niektórych. Wiem, jak to się odbywało. Mam informacje, dlaczego podpisywali to pismo, w jakich okolicznościach. Powiem jedno, jesteśmy jedną rodziną olimpijską i nie damy się podzielić - zadeklarował.