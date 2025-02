Ależ bomba! Borek i spółka zgarną miliony. Rewolucja w Kanale Sportowym

Kanał Sportowy utrzymuje liczbę subskrybentów na poziomie jednego miliona osób. Jest w pełni skupiony na treściach sportowych po odejściu Krzysztofa Stanowskiego. Złośliwi mówili, że upadek KS będzie dość szybki, bo to niesportowe materiały robiły największe wyświetlenia. Ale regularnie wypuszcza materiały i nadaje programy do dzisiaj.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o powołaniu do reprezentacji przez Fornalika: Powinienem wylecieć z kadry już pierwszego dnia

Wielki gracz wchodzi do Kanału Sportowego

O poszukiwaniach nowego inwestora mówiło się od jakiegoś czasu. Dużo się mówiło o zainteresowaniu ze strony Canal+. Ale jesienią pojawił się zagraniczny podmiot, który był jeszcze bardziej chętny na przejęcie udziałów. Przedstawiciele KS rozmawiali z Grekiem Theodorem Kyriakou. To biznesmen i prezes zarządu Antenna Group, spółki medialnej założonej przez jego ojca, Minosa.

Kanał ANT1, który jest jednym z najważniejszych w grupie, to jedna z największych stacji telewizyjnych w Grecji. W październiku 2021 r. grupa przejęła portfolio Sony Pictures Media, czyli 22 kanały i dwie platformy streamingowe obecne na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce jest posiadaczem praw do kanałów AXN.

Według informacji "Przeglądu Sportowego Onet" Kanał Sportowy osiągnął wstępne porozumienie z Grekiem. To efekt wielomiesięcznych rozmów i są one bliskie finalizacji. "PS" podaje, że obie strony mają podpisać umowę dot. sprzedaży udziału Grekom już w przyszłym tygodniu.

Zobacz też: Nie do wiary, że tego nie wygrali. Kolejna drużyna w 1/8 finału LM

Plany nowego inwestora są ambitne, bo ma on wejść z Kanałem Sportowym do telewizji, co byłoby rewolucją dla całego projektu. Chce połączyć tradycyjne formaty telewizyjne z nowoczesnymi formatami z internetu. Kanał Sportowy ma pojawić się na liście kanałów TV jesienią tego roku i zastąpić AXN Spin. Na razie nie ma mowy o zamykaniu kanału YouTube, a Mateusz Borek i Michał Pol mają mieć zapewnioną konkretną liczbę występów w programach.

Kanał Sportowy ani nie zaprzeczył tym doniesieniom, ani ich nie potwierdził. Sawicki odpowiedział "Przeglądowi" następująco: "Nie komentujemy żadnych spekulacji w tej kwestii i koncentrujemy się tylko na dalszym rozwoju naszej działalności w internecie".

Obecnie udziałowcami Kanału Sportowego są Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski, Maciej Sawicki i Maciej Wandzel. Pierwsza trójka jest od początku istnienia kanału. Wandzel odkupił udziały od Stanowskiego. Sawicki wszedł po odejściu z PZPN, jest prezesem zarządu.