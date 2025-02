Polska straciła prawo organizacji ME! Przez Rosjan i Białorusinów

- W ciężarach co roku mamy sukcesy wśród juniorów. Przywożą medale z najważniejszych imprez, osiągają dobre wyniki - mówił Bartłomiej Bonk, srebrny medalista olimpijski z Londynu (waga ciężka), w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl. W 2025 r. Polska miała być gospodarzem prestiżowych imprez młodzieżowych, lecz nic z tego nie będzie.

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów stracił prawo organizacji ME U-15 i ME U-17. "Otrzymaliśmy pismo"

W zeszłym roku Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF) przyznała Polskiemu Związkowi Podnoszenia Ciężarów (PZPC) prawo organizacji mistrzostw Europy 2025 w kategoriach do lat 15 i do lat 17. Jednak nastąpił zwrot.

"Długo nie cieszyliśmy się z tamtej decyzji" - czytamy na oficjalnej stronie polskiego związku. W ubiegłym tygodniu zarząd EWF zdecydował się przenieść imprezę do Madrytu. Dlaczego? "Po wyborach władz w PZPC, a więc pod koniec 2024 r., otrzymaliśmy pismo z EWF mówiące o tym, że ze względu na niemożność zapewnienia wiz wjazdowych zawodniczkom i zawodnikom z Białorusi i Rosji (startujących pod nazwą AIN - Individual Neutral Athletes), Polska nie może być gospodarzem ME U-15 i U-17" - wyjaśniono.

"Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w grudniu 2024 r. poinformował EWF, że nie jest w stanie spełnić narzuconych warunków" - to z kolei fragment komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie europejskiej federacji.

To dlatego Hiszpania "przejęła" od Polski mistrzostwa Europy. Przedstawili list gwarancyjny

Czemu mistrzostwa zorganizuje Hiszpania? O to prawo ubiegały się również Albania i Bułgaria, "jednak propozycja hiszpańska została uznana za zwycięską także ze względu na przedstawienie listu gwarancyjnego dotyczącego występu zawodników AIN posiadających paszporty białoruskie i rosyjskie".

"Ta decyzja to doskonała wiadomość dla europejskiego podnoszenia ciężarów, ponieważ Hiszpania wróciła z energią jako kraj-organizator. Warto zauważyć, że Hiszpania zorganizowała mistrzostwa świata juniorów w podnoszeniu ciężarów we wrześniu 2024 r. w Leon" - dodano.

Decyzja EWF może być zaskakująca za sprawą pewnej niekonsekwencji. "Przypomnijmy, że bez udziału sportowców z Białorusi i Rosji (AIN) jesienią ubiegłego roku w Raszynie odbyły się mistrzostwa Europy juniorów do lat 20 oraz młodzieżowe ME do lat 23" - przypomniano. "Jeśli chodzi o mistrzostwa najmłodszych ciężarowców w Madrycie, kłopoty z wizami może mieć ekipa Kosowa, bowiem Hiszpania nie uznaje niepodległości tego kraju" - zakończono.