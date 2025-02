Tak Mateusz Borek podsumował Piesiewicza. Króciutko

W ostatnich miesiącach niezmiennie głośno jest o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławie Piesiewiczu. Zaczęło się jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, gdy pozował razem ze sportowcami na banerach. Następnie doszły przepychanki medialne z ministrem sportu i turystyki Sławomirem Nitrasem ws. nieprawidłowości finansowych. Doprowadziło to do tego, że 22 prezesów polskich związków sportowych napisało list do Piesiewicza, żeby ten dobrowolnie podał się do dymisji.

Mateusz Borek podsumował Radosława Piesiewicza

Sam Piesiewicz odpowiedział już na ten list, zapewniając, że nie zamierza podawać się do dymisji, ale jest otwarty na rozmowy z prezesami. A jak przedstawia się wizerunek prezesa PKOl-u? Do sprawy humorystycznie podszedł Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

- Ja nie wiem, humorystycznie mogę powiedzieć, że dla mnie to zawsze będzie... Jak sobie myślę Radosław Piesiewicz, to w głowie mam termin "chłopak z plakatu" - powiedział z uśmiechem Borek, nawiązując do słynnej sesji Piesiewicza z olimpijczykami.

- Ja myślę, że jak już się skończy ta kadencja, to on powinien w swoim ogrodzie wbić taki wielki baner, żeby mu został już na stałe. Przypomnę, że na tym banerze był Wilfredo Leon, Magda Stysiak, Iga Świątek, Ewa Swoboda i jako piąta gwiazda polskiego sportu na igrzyska olimpijskie w Paryżu: Radosław Piesiewicz, chłopak z plakatu - podsumował.

- Widzi pan, to nie ja siebie umieszczam, to jest kampania jednego z naszych sponsorów. To jest cały problem, że niektórzy mówią, że ja siebie umieszczam na zdjęciu z gwiazdami sportu, że w jakiej ja konkurencji startuję. Z drugiej strony – czy naprawdę dzieje się komuś w związku z tym jakaś krzywda? - tak o swojej obecności na banerach mówił Radosław Piesiewicz w rozmowie ze Sport.pl przed igrzyskami w Paryżu.