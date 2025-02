Saleta nagle zaczął mówić o Owsiaku. "Ludzka głupota"

Przemysław Saleta to niezwykle utytułowany polski pięściarz oraz kickbokser. Jego największym sukcesem w karierze było zdobycie w 2002 roku mistrzostwa Europy EBU w wadze ciężkiej. Były już pięściarz jest aktywny w mediach i regularnie wypowiada się między innymi na tematy polityczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Idol z dzieciństwa Jakuba Koseckiego? "Chciałem być jak on"

Przemysław Saleta znów staje po stronie Owsiaka. Mocne słowa

Niedawno Saleta w rozmowie z Interią stanął w obronie Jerzego Owsiaka. Przypomnijmy, że założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zmaga się z dużym hejtem, a także licznymi groźbami związanymi z jego działalnością. Teraz były pięściarz ponownie poruszył temat Owsiaka i znów publicznie stanął po jego stronie. Spróbował również wyjaśnić, dlaczego ludzie tak krytycznie wypowiadają się o WOŚP i posuwają się nawet do gróźb karalnych.

- Wydaje mi się, że te ataki w dużej mierze wynikają z ludzkiej głupoty. Dlatego, że ludzie są podatni na teorie spiskowe. Ogólnie rzecz biorąc, jako naród nie szanujemy czyjegoś sukcesu. Szczególnie jeśli ten sukces trwa długo - powiedział w rozmowie z Faktem. A następnie wprost dodał, że Owsiak jest tego najlepszym przykładem.

- Jeśli to jest taki jednorazowy sukces, to potrafimy to jeszcze zaakceptować na takiej zasadzie "a udało mu się", ale jak już ten sukces trwa, to wtedy nabieramy przekonania, że na pewno musi oszukiwać i kombinować, że tak mu się raz za razem udaje wygrywać. I tak chyba jest też z Jurkiem Owsiakiem - dodał.

Finał tegorocznej edycji WOŚP odbył się 26 stycznia. Do tego dnia zebrano 178 531 625 zł, czyli niemalże trzy miliony więcej niż rok wcześniej na tym samym etapie. Tym razem pieniądze były zbierane na dziecięcą onkologię i hematologię.