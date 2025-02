Oto zawód żony Andrzeja Gołoty. Nie każdy o tym wie

Trudno byłoby znaleźć kibica boksu w Polsce, który nigdy nie słyszałby o Andrzeju Gołocie. W latach 90. i 2000. nasz pięściarz podbijał światowe ringi w wadze ciężkiej. W latach 1992 - do lipca 1996 był niepokonany, wygrał 28 walk z rzędu. W sumie Gołota aż czterokrotnie był pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej. Do jego największych osiągnięć należą: mistrzostwo Ameryki Północnej federacji IBF, cztery mistrzostwa Polski w wadze ciężkiej, brązowy medal igrzysk olimpijskich z Seulu oraz taki sam krążek mistrzostw Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Co żona Gołoty robi w Stanach Zjednoczonych? Oto jej zawód

Do Stanów Zjednoczonych Andrzej Gołota przyleciał we wspomnianym 1992 roku. Dwa lata wcześniej wziął ślub ze swoją żoną Mariolą, która towarzyszyła mu przez całą karierę. Profesjonalną przygodę z boksem zakończył w lutym 2013 roku po porażce z Przemysławem Saletą.

Czy na emeryturze Gołota wraz z rodziną wrócił do Polski? Nic bardziej mylnego. Nadal mieszka w USA, gdzie zawodowo rozwija się jego żona. Mariola Gołota studiowała prawo na Dominican University w River Forest oraz na Loyola University School of Law w Chicago. W 1998 roku rozpoczęła pracę jako prawniczka, a dziś posiada już własną kancelarię w Chicago.

Tam zajmuje się przede wszystkim branżą nieruchomości oraz sprawami cywilnymi i karnymi. Jest bardzo cenioną i doświadczoną prawniczką. Co ciekawe, w jej CV znajdziemy również... licencję sędziego bokserskiego. W jednym z wywiadów opowiadała, że zdecydowała się przejść kurs, po tym jak mąż przegrał jedną z walk, w której był zdecydowanie lepszy.

Zobacz też: Gortat pochwalił się randką. Tylko spójrz, kto jest obok

W mediach społecznościowych Marioli Gołoty możemy zobaczyć, jak wygląda jej życie u boku legendarnego pięściarza. Małżeństwo posiada piękny dom w Stanach Zjednoczonych. Czy 57-latek wraz z małżonką planuje powrót do ojczyzny? - Jeszcze nie teraz. Daj mi trochę czasu - mówił we wrześniu zeszłego roku.