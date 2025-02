Są nowe wieści ws. inwestycji Lewandowskiego. Padła data

Jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu Polski Komitet Olimpijski ogłosił współpracę z firmą Profbud. Deweloper zobowiązał się, by zbudować dwupokojowe mieszkania dla złotych medalistów w zawodach indywidualnych i kawalerkami dla zwycięzców dyscyplin drużynowych. Jedyny złoty medal dla Polski wywalczyła Aleksandra Mirosław, więc Profbud będzie budował też mieszkania dla srebrnych medalistek z IO - Julii Szeremety, Darii Pikulik oraz Klaudii Zwolińskiej.

W roli inwestora Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich wystąpił Robert Lewandowski, który występuje jako udziałowiec i partner merytoryczny. Medalistki otrzymały symboliczne klucze podczas prezentacji projektu na wydarzeniu zorganizowanym przez Profbud. Całe osiedle miałoby powstać na działkach w aglomeracji warszawskiej, a konkretniej w Lesznowoli. Kacper Sosnowski ze Sport.pl dotarł do informacji, że Profbud jest właścicielem około 25 proc. terenów.

- Koncepcja osiedla przedstawiona przez Profbud została osadzona na działkach, które są własnością gminy Lesznowola. Trzy działki w tym projekcie rzeczywiście zostały zakupione przez Profbud, sześć kolejnych należy jednak do Lesznowoli - komentowała Agnieszka Adamus, rzeczniczka urzędu gminy w Lesznowoli.

Wtedy Mirosław, Szeremeta, Pikulik i Zwolińska będą mogły wprowadzić się do mieszkań

Jak aktualnie wygląda sytuacja z budową mieszkań dla medalistek? - Panie zarezerwowały na podstawie odpowiednich umów wybrane przez siebie lokale w pierwszym etapie budowy. Obejmuje on pierwszy budynek dzielnicy "Paryż", którego pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w końcówce 2024 r., tym samym rozpoczynając prace budowalne - mówi Patrycja Wilkosz, starszy specjalista ds. marketingu i PR Profbud, cytowana przez "Fakt".

Z informacji podanych w zakładce "Kronika Budowy" na stronie Profbudu, zakończenie budowy ma nastąpić w czwartym kwartale 2026 r. Wtedy medalistki będą mogły wprowadzić się do nowych mieszkań. "Pierwszy etap - Paryż - to harmonia zieleni i elegancji, inspirowana magią Champs-Élysées. Spacerując zielonym deptakiem, poczujesz atmosferę paryskiej swobody, gdzie kawiarenki zapraszają na chwilę wytchnienia" - czytamy w opisie nieruchomości.

Aktualny etap w "Kronice Budowy" Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich to sprzedaż. "Rozpoczęliśmy sprzedaż nieruchomości. Nasi doradcy pomagają klientom odnaleźć swoje wymarzone lokum" - pisze Profbud. Kolejne etapy to "start budowy", "stan zero", "stan surowy otwarty", "stan surowy zamknięty", "pozwolenie na użytkowanie" i "przekazanie kluczy". Łącznie zbudowanych zostanie 285 lokali, rozmieszczonych na sześciu piętrach w dzielnicy "Paryż".