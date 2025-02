Przyznali, co chcieli zrobić choremu Schumacherowi. Zapadł wyrok

Markus Fritsche - mózg całej operacji - wraz z synem Danielem Linsem oraz kolegą Yilmazem Tozturkanem znaleźli się w posiadaniu licznych zdjęć pokazujących stan Schumachera, oraz dokumentacji medycznej. Fritsche jeszcze przed wypadkiem Schumachera pracował jako ochroniarz. Później również znajdował się w kontakcie z bliskimi byłego kierowcy - w końcu został jednak zwolniony i postanowił się zemścić, a przy okazji chciał zyskać fortunę.

REKLAMA

Zobacz wideo GKS Katowice walczy o utrzymanie w PlusLidze. Łukasz Usowicz: Pokazaliśmy, że dalej wierzymy

Chcieli 15 milionów euro od rodziny Schumachera. Dostali wyroki

W toku sprawy wyszło na jaw, że Fritsche i jego wspólnicy znaleźli się w posiadaniu 900 zdjęć, 600 nagrań oraz przynajmniej części dokumentacji medycznej, która pokazywała stan byłego kierowcy. Sprawcy grozili rodzinie Schumachera, że jeśli nie otrzymają 15 milionów euro, to te materiały znajdą się w Internecie. Rodzina o wszystkim poinformowała policję.

Jak informuje tagesschau.de Markus Fritsche i jego syn przyznali się do większości stawianych zarzutów. Ich wspólnik zaprzeczał, że miał jakikolwiek udział w sprawie. W środę 12 lutego sąd w Wuppertalu stwierdził, że wszyscy byli zaangażowani. Największą winą obarczono Markusa Fritsche, który został skazany na 3 lata więzienia. Pomógł mu fakt, że od początku współpracował z prokuraturą.

Jego syn został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Trzeci z oskarżonych również otrzymał wyrok w zawieszeniu, ale na dwa lata.

Największym zagrożeniem wciąż pozostaje - na co zwrócił uwagę prawnik rodziny Schumacherów - zaginiony dysk twardy, na którym znajdowały się skradzione materiały. Nigdy nie został on odnaleziony. Nie wiadomo, co się z nim stało - być może już został zniszczony.