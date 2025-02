Tak, tak, tak! Polska mistrzem świata! Wielki sukces

Polki rozpoczęły bój o Mistrzostwo Świata od wygranej w fazie grupowej. W grupie „B" podopieczne Krzysztofa Rachwalskiego zremisowały z Austrią i pokonały Tajlandię oraz RPA. W ćwierćfinale Polki wygrały z Belgią, a w 1/2 fazy pucharowej były lepsze od Czeszek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Superpucharem Polski? "Robimy z siebie kretynów. Nikt tego nie szanuje"

Wielki sukces Polek

W wielkim finale reprezentacja Polski po raz drugi w tym turnieju zagrała z Austriaczkami. Wynik meczu już w trzeciej minucie otworzyła Amelia Katerla. W kolejnych 37 minutach błyszczała przede wszystkim nasza bramkarka Marta Kucharska, która zachowała czyste konto i doprowadziła nasz zespół do zwycięstwa.

– Nie mogę nawet opisać, jak się czujemy. Mam cały czas adrenalinę we krwi i myślę, że dopiero po jakimś czasie dojdzie do nas, że zdobyłyśmy ten tytuł. Łzy już się polały, a poleją się jeszcze raz, gdy usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego na obcej ziemi. No i co? Trzeba przyznać, że jesteśmy Mistrzyniami Świata – powiedziała po meczu Monika Chmiel, zawodniczka reprezentacji Polski.

Czytaj: Kosmiczna seria Polaka w Holandii. Jest czołowym strzelcem ligi

Faza grupowa:

3 lutego 10:50 Polska – Austria 1:1

4 lutego 12:10 Polska – Tajlandia 1:0

6 lutego 10:50 Polska – RPA 4:2

Faza pucharowa:

7 lutego 20:10 – ćwierćfinał: Polska – Belgia 2:1

8 lutego 19:30 – półfinał: Polska – Czechy 3:1

9 lutego 18:20 – finał: Polska – Austria 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. Polska

2. Austria

3. Czechy

4. Niemcy

5. Belgia

6. Namibia

7. USA

8. Tajlandia

9. RPA

10. Australia

11. Nowa Zelandia

12. Chorwacja

Reprezentacja Polski:

1. Marlena Rybacha – DSD Dusseldorf e.V.

2. Marta Kucharska – Grossflottbeker THGC e.V. Hamburg

3. Julia Balcerzak – Grossflottbeker THGC e.V. Hamburg

4. Amelia Katerla – HC Huizer

5. Viktoria Zimmermann – Russelsheimer RK

6. Daria Skoraszewska – AZS Politechnika Poznańska

7. Monika Chmiel – KS Hokej Start Brzeziny

8. Anna Gabara – KS Hokej Start Brzeziny

9. Magdalena Pabiniak – KS Hokej Start Brzeziny

10. Julia Kucharska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

11. Marta Czujewicz – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

12. Jagoda Arciszewska – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

Zawodniczki rezerwowe:

1. Maria Drozda – UKS SP 5 Swarek Swarzędz

2. Oliwia Krychniak – KS Hokej Start Brzeziny

3. Hanna Wochna – AZS Politechnika Poznańska

Sztab szkoleniowy: