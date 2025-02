Nitras miał rację. Piesiewicz przyznał, co się stało z pieniędzmi dla olimpijczyków

- Jesteśmy pół roku po igrzyskach, a sportowcy nie dostali nagród za medale - mówił w połowie stycznia Sławomir Nitras na antenie RMF FM o działaniach prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Nitras podkreślił, że kontrole przeprowadzone w siedzibie PKOl-u wykazały, że Piesiewicz inkasował miesięcznie nawet 100 tysięcy złotych. Zdaniem ministra sportu i turystyki prezes zarabiał te pieniądze wbrew przepisom i powinien je zwrócić.

Kolejny odcinek konfliktu Radosław Piesiewicz - Sławomir Nitras. "To był atak polityczny"

W poniedziałkowy wieczór Radosław Piesiewicz gościł na antenie Polsat News w programie "Gość Wydarzeń", w którym poinformował, że polscy medaliści olimpijscy z Paryża i ich trenerzy otrzymali premie. - Pragnę powiedzieć, że to była kwota w sumie 4 milionów 800 tysięcy złotych. [...] To były historycznie największe nagrody. Zbudowano budżet, żeby nasi sportowcy mieli o co walczyć i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Nagrody są na kontach, zostały przelane w zeszłym tygodniu - zaznaczył, czym przyznał jednak, że Sławomir Nitras miał rację i nasi olimpijczycy długo musieli czekać na należne im pieniądze.

Prezes PKOl-u został zapytany o to, czy to nie wstyd, że nagrody zostały wypłacone grubo po igrzyskach, które odbyły się w sierpniu ubiegłego roku. Piesiewicz wykorzystał okazje, by skontrować politycznego rywala. - Ja mógłbym się tylko i wyłącznie wstydzić za pana Nitrasa, który zaraz po igrzyskach bardzo mocno zaatakował Polski Komitet Olimpijski, po to, żeby spółki Skarbu Państwa mogły natychmiast zrywać umowy. To był atak stricte polityczny i pokazanie, jak upolitycznione są spółki - stwierdził.

- Zarabiam 100 tys. miesięcznie? Prawdą jest to, że w 2023 roku zarobiłem 380 tysięcy, rok temu 426 tysięcy, a w tym roku będzie to około 300 tysięcy. To jest prawda. Tak transparentnie jak w PKOl-u, to myślę, że nie ma w żadnej instytucji - powiedział wprost Piesiewicz, odbijając kolejny zarzut Nitrasa o brak transparentności. Zapowiedział, że nie zwróci zarobionych pieniędzy. - Nie oddam, bo nie ma takiej możliwości. Zarabiałem zgodnie z przepisami prawa - podkreślił.

- Mam dowody, że pan Nitras wpływał na decyzje spółek Skarbu Państwa - wypalił Piesiewicz, dodając to jako argument, że minister sportu i turystyki "maczał palce" w rozwiązaniu umów przez SSP z PKOl-em. Jego zdaniem cały konflikt Piesiewicz-Nitras potrzebny jest wyłącznie politykowi Kolacji Obywatelskiej. - Ze względu na to, że nic w ministerstwie sportu się nie udało i nie zrobiło - ocenił.