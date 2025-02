Rosjanie zachwyceni tym, co zrobił Trump. "Jaki on jest dobry!"

W poprzednim sezonie Puchar Stanleya powędrował w ręce Florida Panthers i to po raz pierwszy w 30-letniej historii występów w NHL. W ostatniej serii gier zespół pokonał Edmonton 4-3. Jednym z bohaterów drużyny był wówczas Siergiej Bobrowski. Rosyjski hokeista popisał się wieloma znakomitymi interwencjami, którymi poprowadził drużynę do zwycięstwa. Teraz jego wkład doceniła jedna z najważniejszych osób na świecie, o czym już rozpisują się rosyjskie media.

Siergiej Bobrowski wyróżniony przez Donalda Trumpa. Rosjanie zachwyceni

W poniedziałek 3 lutego zawodnicy Florida Panthers, a także sztab szkoleniowy i inni pracownicy udali się do Białego Domu na spotkanie z Donaldem Trumpem. W jego trakcie wręczono nowo zaprzysiężonemu prezydentowi USA złoty kij, a także dwie koszulki z numerami "45" i "47", co miało symbolizować pierwszą i drugą kadencję Amerykanina.

Podczas spotkania głos zabrał Trump, który wyróżnił poszczególne osoby z zespołu. Szczególnie mocno pochwalił m.in. wspomnianego Bobrowskiego, co nie umknęło uwadzę rosyjskich mediów. Portal sports.ru zacytował nawet słowa prezydenta.

"- To była wielka rywalizacja od początku do końca. A była ona jeszcze ciekawsza dzięki Siergiejowi Bobrowskiemu. Był niezwykły! Natychmiast muszę się z nim zobaczyć. Gdzie on stoi? (W tym momencie prezydent USA odwrócił się, podszedł i uścisnął dłoń Bobrowskiego)" - relacjonowali dziennikarze wyraźnie zachwyceni zachowaniem Trumpa. "- Jaki on jest dobry! Powinieneś znaleźć się w Galerii Sław Hokeja. (...) W imieniu wszystkich, którzy oglądali te rozgrywki, dziękuję Ci, Bob! (...) Przeszedłeś do historii jako jeden z najlepszych bramkarzy - mówił prezydent" - czytamy.

W Rosji głośno o spotkaniu Trumpa z zawodnikami Florida Panthers

Dziennikarze wielokrotnie podkreślali w tekście właśnie te słowa Trumpa, m.in. w tytule. "Trump uścisnął dłoń Bobrowskiego w Białym Domu w trakcie spotkania z okazji wygranej florydzkiej ekipy w Pucharze Stanleya: 'Siergiej jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii. Powinieneś znaleźć się w Galerii Sław'" - czytamy. O spotkaniu Bobrowskiego z prezydentem USA pisały też redakcje sport-express.net czy en.iz.ru, ale dokładnych słów głowy państwa nie cytowano.

Siergiej Bobrowski to jeden z najbardziej utalentowanych hokeistów w historii. Na koncie ma m.in. złoty i brązowy medal mistrzostw świata, zdobyty z reprezentacją Rosji. Do drużyny z Florydy trafił w 2019 roku. Wcześniej w NHL grał dla Columbus Blue Jackets, gdzie w 2013 i 2017 roku wywalczył Puchar Veziny dla najlepszego bramkarza ligi. Jest także pierwszym w historii NHL bramkarzem, który wygrał 400 meczów w najkrótszym czasie. Potrzebował do tego zaledwie 707 meczów. Wcześniejszy rekord należał do Henrika Lundqvista, który potrzebował 20 spotkań więcej.