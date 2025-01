Media: Polka i jej córka wśród ofiar katastrofy w Waszyngtonie

"Byli o krok od lądowania na lotnisku Reagan National Airport w pobliżu Waszyngtonu, gdy ich samolot zderzył się z helikopterem wojskowym nad rzeką Potomak" - czytamy na portalu nbcnews.com. To opis katastrofy lotniczej, do której doszło w środę, w godzinach wieczornych czasu lokalnego w USA. Wówczas samolot pasażerski PSA Airlines lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu, na którego pokładzie były 64 osoby, zderzył się ze śmigłowcem z trzema żołnierzami.

Obecnie nie są znane przyczyny wypadku. Te wyjaśni skrupulatne śledztwo. Jedno jest jednak pewne. Nikt nie przeżył katastrofy. Wśród ofiar byli m.in. reprezentanci USA w łyżwiarstwie figurowym, a także Jewgienija Szyszkowa i Wadim Naumow - rosyjscy trenerzy i mistrzowie świata z 1994 roku. Teraz nadeszły smutne wieści również dla Polski.

Media: Polka i jej córka zginęły w katastrofie lotniczej w USA. 12-latka była utalentowaną łyżwiarką figurową

Jak donosi nbcnews.com, w wypadku zginęła 42-letnia Justyna Magdalena Beyer i jej 12-letnia córka Brielle Magdalena Beyer. Starsza z kobiet była Polką, o czym poinformował portal zzaoceanu.com. Dziewczynka była natomiast członkinią Skating Club of Northern Virginia, a zarazem jednym z wielkich talentów łyżwiarstwa figurowego.

Jak donosi kansascity.com "sięgnęła po medale we wszystkich krajowych zawodach kwalifikacyjnych, w których wystartowała w poprzednim roku". "2024 był zdecydowanie najlepszym rokiem w moim życiu" - pisała Brielle Beyer pod koniec grudnia na Instagramie.

Rodzina reaguje na doniesienia ws. Justyny i Brielle Beyer

Kilka dni temu dziewczynka obchodziła 12. urodziny. - Jesteśmy załamani. To dla nas po prostu szok - mówiła Mariola Witkowska, siostra Justyny Beyer w rozmowie z nbcnews.com. Krewna przyznała, że Polka mocno wspierała córkę w rozwijaniu pasji. Obie mieszkały na przedmieściach Waszyngtonu. Jak donoszą media, Justyna Beyer osierociła też 6-letniego syna Kallena, który uprawia hokej na lodzie.

Jak na razie polska ambasada w USA nie potwierdziła informacji o śmierci obywatela w katastrofie lotniczej. Ogólne kondolencje dla rodzin ofiar złożył m.in. Andrzej Duda. "Jestem głęboko zasmucony tragicznym wypadkiem lotniczym na lotnisku Ronald Reagan Washington National Airport. Moje myśli i modlitwy są z rodzinami i bliskimi ofiar. W imieniu narodu polskiego składam szczere kondolencje Prezydentowi Donaldowi Trumpowi i narodowi amerykańskiemu" - pisała głowa państwa na X.

Była to pierwsza katastrofa z udziałem samolotu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych od 2009 roku. Poprzednia miała miejsce w Buffalo.