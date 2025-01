Poruszenie wokół Andrzeja Dudy. Nowicki: To dlatego go poparłem

Cały czas wrze na linii Radosław Piesiewicz (prezes PKOl) - Sławomir Nitras (minister sportu i turystyki). Szef MSiT po igrzyskach olimpijskich zarzucił drugiemu brak transparentności finansowej, co poskutkowało m.in. kontrolą NIK w Polskim Komitecie Olimpijskim. Prezes komitetu ma także zarabiać 100 tys. zł miesięcznie, co jest mu zarzucane przez przedstawiciela rządu.

Apel Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

Konflikt nabrał tempa po tym, jak do MKOl-u został nominowany prezydent Andrzej Duda, którego kadencja na obecnym stanowisku niedługo dobiegnie końca. Kandydaturę poparło 26 z 36 głosujących na posiedzeniu zarządu PKOl. Minister sportu i turystyki nie omieszkał skomentować także tej decyzji komitetu. - Pan prezydent stanął przeciwko całemu środowisku sportowemu - mówił jakiś czas temu Sławomir Nitras w programie "Fakty po Faktach".

Na te medialne przepychanki w końcu postanowili zareagować przedstawiciele Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, którego prezesem jest Mieczysław Nowicki - srebrny i brązowy medalista IO z 1976 r. w Montrealu. We wtorek odbyła się konferencja prasowa, która transmitowana była na antenie Polsatu Sport. Głos w sprawie sporów zabrali zasłużeni polscy olimpijczycy, tacy jak Urszula Kielan, Janusz Peciak, Tadeusz Mytnik, czy Teresa Sukniewicz. Podczas spotkania z mediami zaapelowano o uspokojenie tej sytuacji. - Nie niszczmy polskiego sportu, który od lat jest dla społeczeństwa ważną częścią życia - zaznaczył Tadeusz Mytnik, były kolarz i srebrny medalista olimpijski.

- Przypomina to wydarzenia sprzed igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. Wówczas zachęcano sportowców do bojkotu. Wielu czuło strach z tego powodu. Teraz znowu jesteśmy podzieleni. A sport powinien łączyć, a nie dzielić. Apelujemy o spokój - stwierdził Janusz Pyciak-Peciak, były wieloboista i mistrz olimpijski z Montrealu.

Były olimpijczyk: Miałem swoje powody, by poprzeć Andrzeja Dudę

Mieczysław Nowicki, czyli prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i wiceprezes zarządu PKOl, który poparł kandydaturę Andrzeja Dudy do MKOl. Dziennikarze WP SportowychFaktów zapytali się działacza, czy dziwi się, że ludzie krytykują poparcie dla prezydenta RP.

- Mamy wolność i każdy z nas może myśleć i wypowiadać się, jak tylko chce. To była indywidualna decyzja każdego z członków zarządu PKOl. Przecież nikt nikogo nie zmuszał do głosowania. W zarządzie PKOl jest 61 członków i każdy mógł głosować, jak chciał. Ja miałem swoje powody - wyznał.

"Liczę, że nasz apel pomoże załagodzić nieco konflikt"

Po czym dodał, że z przekazów medialnych widział, że MKOl "coraz mocniej stawia na polityków i chce mieć w swoich szeregach ludzi z doświadczeniem w dyplomacji". - Jestem przekonany, że kontakty pana prezydenta pomogą mu w realizowaniu misji w MKOl. Pod tym względem ma większe doświadczenie niż każdy inny kandydat - podkreślił.

Prezes TOP odniósł się także do sytuacji na linii Sławomir Nitras - Radosław Piesiewicz. - To są dorośli ludzie, a każdy z nich ma swoją wizję polskiego sportu. Staramy się rozmawiać i przekonywać, że takie zachowania nie pomagają, a wręcz przeszkadzają. Nawet w czasach głębokiej komuny nie było aż takich tarć. Polityka coraz mocniej wkracza do spraw sportu i to bardzo zły sygnał. Liczę, że nasz apel pomoże załagodzić nieco konflikt - zakończył.