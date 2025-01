35 lat i koniec! Eurosport znika z ramówki w całym kraju

Eurosport to jeden z najbardziej znanych kanałów sportowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W portfolio kanału należącego do Warner Bros. Discovery znajdują się m.in. turnieje wielkoszlemowe w tenisie, ale też skoki narciarskie czy biathlon. Teraz okazuje się, że Eurosport znika z ramówki, a z końcem lutego dojdzie do fuzji z innym podmiotem od Discovery. Polscy kibice mogą jednak spać spokojnie.

3 Fot. Mickael Denet - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23939125 Otwórz galerię Na Gazeta.pl