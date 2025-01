Wciąż wrze na linii Piesiewicz-Nitras. Głos zabrał Bortniczuk. "Naganne"

Nie widać końca konfliktu między ministrem sportu i turystyki Sławomirem Nitrasem a prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Nitras zarzucił Piesiewiczowi brak transparentności finansowej oraz m.in. pobieranie zarobków w kwocie 100 tysięcy złotych. - To mówi oficjalna kontrola Komisji Rewizyjnej - podkreślał polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z RMF FM. Z kolei w czwartek podkreślał w Sejmie, że szef PKOl-u musi zwrócić zarobione pieniądze, gdyż pobierał je niezgodnie z prawem.

Kamil Bortniczuk o zarobkach Radosława Piesiewicza. "Sprawdźmy to"

Do całej sprawy odniósł się były minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w komentarzu dla "Przeglądu Sportowego" Onet. - Na pewno jest nieetyczne, jeśli prezes PKOl zarabia tak duże pieniądze. Tyle że nie wiemy, czy tyle zarabiał. W dyskusji o sporcie pojawia się ostatnio wiele nieprawdziwych zarzutów, więc zanim będziemy to oceniać, najpierw to sprawdźmy - ocenił. Jednocześnie wprost ocenił potencjalne zarobki w kwocie 100 tys. zł miesięcznie.

- Zarobki w wysokości 100 tys. zł., to pięciokrotność zarobków ministra sportu i 10-krotność zarobków posła i to jest naganne. Oczywiście zakładając, że te zarobki takie były, a tego nie wiemy. Myślę, że w każdej branży zdrowa jest gradacja zarobków, od osób z największą odpowiedzialnością, będących na szczycie piramidy, powinno schodzić to w dół - stwierdził, dodając, że najwięcej powinien zarabiać minister sportu, a zarobki działaczy powinny być "odpowiednim mnożnikiem zarobków ministra".

- Myślę, że w tej sprawie wylano dziecko z kąpielą. Doszło do przeszczepienia wojny polsko-polskiej na grunt sportowy, spółki skarbu państwa wycofały się ze sponsoringu i ucierpieli ci, którzy nie powinni, a więc sportowcy. To niedopuszczalne - powiedział Bortniczuk, dodając, że ws. zarobków Piesiewicza powinno zareagować środowisko sportowe, a nie sponsorzy, którzy wycofali się z finansowania PKOl-u.

- Na dziś pensja szefa PKOl zależy od związków. To prezesi kreują politykę wynagrodzeń i powinni trzymać pieczę nad tym, żeby były to kwoty adekwatne - podsumował.