Dach runął na kultowym stadionie. Fatalne obrazki

W lipcu 1964 roku w stanie Alabama miało miejsce oficjalne otwarcie Mobile Civic Center. Obiekt ten składał się z teatru, hali wystawienniczej i areny, a na jego terenie można było organizować wiele sportowych imprez. Najczęściej odbywały się tam wrestlingowe gale federacji WWE, które cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych.

Legendarny obiekt w USA zniszczony. Żywioł okazał się silniejszy

Niestety w ostatnich dniach media przekazały smutne informacje w sprawie kondycji amerykańskiego stadionu. Okazało się, że przez obfite opady śniegu - rekordowe w tamtym regionie od 1895 roku - dach na Mobile Civic Center kompletnie się zawalił. Jedna z wież zapadła się do wnętrza areny, a cały obiekt jest w fatalnym stanie. Jak podaje "The Sun", stadion od dawna szczycił się statusem "kultowego".

Obecnie jest jednak nie do poznania, co można zobaczyć na materiałach w mediach społecznościowych. Co ciekawe, władze stanu Alabama oraz właściciele obiektu nie są zbytnio zmartwieni tym stanem rzeczy, ponieważ stadion i tak był już w trakcie rozbiórki.

"Zawalenie się dachu nie spowodowało większych zniszczeń ani nie uszkodziło żadnego z mozaikowych murali. Zawalenie nastąpiło w sposób zgodny z planami trwającej rozbiórki budynku. Na szczęście nikt nie został ranny" - czytamy.

W miejsce powoli znikającego Mobile Civic Center ma pojawić się nowa, dużo bardziej nowoczesna arena, której koszt budowy wyniesie około 300 milionów dolarów. Prace zostaną ukończone w 2027 roku. Znajdą się w nim miejsca handlowe, luksusowe apartamenty czy klub VIP. Dziesięć tysięcy kibiców będzie mogło na żywo śledzić koncerty, mecze hokeja czy pokazy łyżwiarskie.