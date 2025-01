Polskie "Mistrzynie" w roli głównej! Wielki manifest. Przełom

Ruszyły zdjęcia do filmu dokumentalnego "Mistrzynie", którego bohaterkami są wybitne polskie sportowczynie: Karolina Naja, Ada Sułek-Schubert, Róża Kozakowska, Natalia Partyka, Ola i Natalia Kałuckie. Produkcja ma ukazać przełomową rolę kobiet w sporcie oraz inspirować do działania na rzecz równości i wsparcie młodych dziewcząt na ich drodze do sukcesu.

