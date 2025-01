Media: Prokuratura Krajowa zajmie się sprawą Piesiewicza. Grozi za to 25 lat

- Nie mam zaufania do PKOl-u. Jeżeli oni dostają pieniądze na sportowców, a wydają na działaczy, na pana prezesa... [...] Problem polega na tym, że te pieniądze dla sportowców zostały przekazane, ale gdzieś się rozpłynęły. Gdzie? To się trzeba pytać pana Piesiewicza - mówił nie tak dawno temu Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. W zarządzanym przez Radosława Piesiewicza PKOl-u od września 2024 r. kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. I niewykluczone, że sprawa będzie miała dalszy ciąg.

Radosław Piesiewicz może usłyszeć prokuratorskie zarzuty. "Trwa analiza dokumentów"

Według ustaleń portalu tvn24.pl do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia "zbrodni VAT" (fałszowanie faktur) przez prezesa PKOl. - W Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej trwa analiza dokumentów zgromadzonych i przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową - poinformował rzecznik prokurator Przemysław Nowak.

Za to przestępstwo grozi od pięciu do nawet do 25 lat więzienia, a najsurowszy wyrok może zapaść wtedy, gdy skala fałszerstw przekracza 10 mln zł. W przypadku Piesiewicza ma być to jeszcze większa suma, ponadto działacz jest podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy w kwocie 3 mln zł.

Faktury miały być wystawiane między PKOl a PZKosz (w latach 2018-2024 Piesiewicz był jego prezesem) oraz "specjalnie utworzoną spółką do prowadzenia ekskluzywnej restauracji w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego o nazwie 'Olympic Sky'". - Jako Polski Komitet Olimpijski dotąd nie mamy żadnej informacji dotyczącej efektów kontroli lub zawiadomienia do prokuratury - przekazała rzeczniczka tej instytucji Katarzyna Kochaniak-Roman.

Radosław Piesiewicz zabrał głos. "To jest kłamstwo. W PKOl nie było łamane prawo"

Natomiast w rozmowie z Polsatem News do sprawy odniósł się Piesiewicz. - Uważam, że jest to kłamstwo. W PKOl nie było łamane prawo. Ja jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem i nie pozwoliłbym na to, żeby w PKOl było łamane prawo - powiedział.

Według niego za wszystkim stoi minister sportu i turystyki. - Ewidentnie jest to inspirowane działaniami pana Sławomira Nitrasa. Chcę jeszcze raz podkreślić, że będziemy współpracowali ze wszystkimi instytucjami, tak jak do tej pory współpracujemy, a to, co się ukazało w mediach, to jest to totalne kłamstwo. Nie ma takiej możliwości, żeby w PKOl było łamane prawo. Jako PKOl nie mamy sobie nic do zarzucenia - podkreślił.

- Od początku, kiedy pan Nitras objął urząd ministra, próbuje pozbyć się mnie ze stanowiska - oznajmił Piesiewicz, który zapowiedział gotowość podjęcia współpracy z prokuraturą w przypadku wszczęcia postępowania.

Konflikt między prezesem PKOl a ministrem sportu trwa od zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Z tego powodu finansowanie komitetu ucięły niektóre spółki Skarbu Państwa m.in. Orlen, PKP Intercity, Krajowa Grupa Spożywcza czy Tauron. Poza tym obaj mężczyźni regularnie punktują się w mediach, Nitras wypominał Piesiewiczowi jego rzekomo wysoką pensję, jak również niewypłacenie nagród sportowcom po igrzyskach w Paryżu. Na co 43-latek odpowiadał, że jest to spowodowane działaniami ministra, który miał wpływać na wycofywanie się SSP z finansowania PKOl-u. A nawet pozwał Nitrasa o zniesławienie.