Absolutna sensacja! 9-latek pokonał Magnusa Carlsena. Geniusz

Magnus Carlsen to pięciokrotny mistrz świata w szachach szybkich. Właśnie w tej odmianie szachów rozegrał partię z dziewięciolatkiem z Bangladeszu. Ryan Rashid Mugdha, uczeń szkoły podstawowej w Dhace, stolicy kraju, nie ma jeszcze własnego konta na portalu chess.com i oficjalnego tytułu szachowego. Korzystał z konta swojego trenera.

Dziewięciolatek pokonał arcymistrza

Obaj szachiści nie umawiali się na żadne spotkanie. System losowo dobrał ich do jednej gry 18 stycznia. Jak opisuje portal tbsnews.com, powołując się na relację "Dhaka Tribune", Mughda grał wyrównany pojedynek z Carlsenem do czasu jednego ruchu Norwega. Arcymistrz szachowy miał ustawić hetmana w niewłaściwym polu przez przypadkowe kliknięcie myszką. To otworzyło dziewięciolatkowi drogę do zwycięstwa. Miał przewagę pozycyjną. Po 50 ruchach białych pionków Carlsen poddał mecz (grał czarnymi).

- Uczę Ryana gry w szachy, a on zawsze uwielbia grać online. Pozwoliłem mu użyć swojego konta. Nagle do mnie zadzwonił, mówiąc, że pokonał Carlsena. Na początku nie mogłem w to uwierzyć. Potem wysłał mi zrzuty ekranu i wszystkie szczegóły gry, a ja byłem zdumiony - opowiedział trener chłopca, Nayem Haque.

Banglijski dziennik kontaktował się z ojcem dziecka. - To jeden z największych sportowych sukcesów w historii Bangladeszu i moment inspiracji dla całego kraju - powiedział Mahbubur Rashid.

Ryan Rashid Mugdha to aktualny mistrz Bangladeszu w kategorii do 10 lat. W grudniu reprezentował kraj na Azjatyckich Mistrzostwach Szkół w Szachach w Bangkoku. W Azji jest uznawany za szachowego geniusza i jeden z największych szachowych talentów.

Zwycięstwo z Carlsenem to bez wątpienia jego największy sukces w karierze szachisty. Norweg jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych szachistów w historii, a przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za najlepszego gracza wszech czasów. Jest posiadaczem rekordowej serii meczów bez porażki w szachach klasycznych na najwyższym poziomie (125 partii).