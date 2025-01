Adamek pojechał na zaprzysiężenie Trumpa. Oto co krzyczał na ulicach Waszyngtonu

- My ludzie chcemy tylko normalności, a ja pamiętam czasy, gdy rządził Donald Trump. Było lepiej - mówił po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Tomasz Adamek. Sam głosował on na 78-latka, który właśnie został zaprzysiężony po raz drugi. Było to wielkie wydarzenie, a Adamek nie mógł tego przegapić i udał się do Waszyngtonu. O swoich odczuciach opowiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

