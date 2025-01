Tomaszewski bez cienia wątpliwości o Agacie Wróbel. Nagle wypalił o Świątek

Agata Wróbel, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w podnoszeniu ciężarów, od wielu lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi: chorowała na zapalenie wątroby typu C, cukrzycę i depresję. Nie wiadomo było także, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Aż niedawno przekazała w sieci informację o swojej pogarszającej się sytuacji, w tym o utracie wzroku.

Agata Wróbel w trudnej sytuacji życiowej. Jan Tomaszewski przemówił

W końcu tej sprawie interweniowały władze publiczne, a premier Donald Tusk podjął decyzję o przyznaniu byłej sztangistce specjalnej renty. Jednak 43-latka nie zdecydowała się przyjąć propozycji leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (wyszło też na jaw, że została oszukana przy wynajmie domu). O jej perypetiach nadal jest głośno.

Tym razem głos zabrał Jan Tomaszewski. - Trzeba pomóc Agacie, jest to jedna z najlepszych sportsmenek w historii. To jest czeski film, nikt nie wie, co jest. Sądzę, że powinna do niej przyjechać telewizja i zrobić wywiad obnażający te wszystkie nieścisłości, które były do tej pory. [...] Ta sprawa nie jest wyjaśniona - powiedział w programie "Super Expressu".

Jan Tomaszewski porównał przypadki Agaty Wróbel oraz Igi Świątek. "Nikt o tym nie wiedział"

Następnie legendarny bramkarz nieco zaskoczył, przywołując to, co działo się w związku z zamieszaniem wokół pozytywnego testu antydopingowego Igi Świątek. - W pewnym momencie została zawieszona i nikt o tym nie wiedział. Taka była sytuacja. Nagle nie zagrała w kilku turniejach, straciła to pierwsze miejsce w rankingu - przypomniał Tomaszewski.

- Okazało się, że była zawieszona albo nie była zawieszona, prawidłowo lub nieprawidłowo. W sporcie i wśród osób publicznie znanych są takie rzeczy, które muszą wyjść na forum publicum. I trzeba mieć do tego spojrzenie nie tylko sportowe, ale i człowiecze - stwierdził 77-latek, który krótko odpowiedział na stwierdzenie dziennikarza, że ta sytuacja "ciągnie się" za tenisistką. - Bo nie była wyjaśniona. Wiadomo, że to prędzej czy później wyjdzie, o tym się dyskutuje - zakończył.