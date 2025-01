Głośno o 49-letniej Polce w zagranicznych mediach. "Zadziwiła świat"

Klaudia Kotuszyńska w listopadzie 2024 roku została mistrzynią Polski federacji Physical Culture Association Poland (PCA), czym uzyskała automatyczną kwalifikację na mistrzostwa świata. Kulturystka na światowym czempionacie w grudniu uzyskała ósmą lokatę, co można oczywiście uznać za ogromny sukces. Dzięki temu zauważyły ją zagraniczne media.

Za granicą są zachwyceni. Chodzi o 49-letnią Polkę. Niedawno została mistrzynią Polski

Osiągnięcia Kotuszyńskiej zauważył brytyjski "Daily Star". "Klaudia Kotuszyńska zrezygnowała z pracy prawnika, ponieważ rozwinęła w sobie pasję do fitnessu - mama dwójki dzieci po sześciu miesiącach treningu została nawet mistrzynią kulturystyki" - czytamy u źródła.

Dalej dowiadujemy się, że Polka dokonała czegoś, co "dla wielu może wydawać się niewiarygodne. Podkreślano, że sylwetkę zmieniła w zaledwie sześć miesięcy, a jej "inspirująca historia jest świadectwem determinacji, odwagi i siły podejścia do życia, w którym nigdy się nie poddaje". Ta historia ma początek w wiadomości od trenera, który w mediach społecznościowych skomplementował sylwetkę i mięśnie Kotuszyńskiej.

- Wtedy pomyślałam, czemu nie? Choć raz. Żeby to poczuć. I teraz jestem tutaj - powiedziała 49-latka cytowana przez Brytyjczyków. Ci podkreślają, że zawodniczka fitness jest z zawodu prawniczką, a na siłownię trafiła, by uciec od codziennych problemów. - Nie chciałam myśleć o tym, jak źle było, więc rzuciłam się w wir treningu. To było jak terapia, ale też skierowało mnie na tę nieoczekiwaną ścieżkę - wyjasniła sama Kotuszyńska.

Sama 49-latka podkreśla, że jej sukces wynika z "dyscypliny" i "nieoszukiwaniu samej siebie". To zauważono także w Rumunii. "Ma jedną z najbardziej fascynujących historii w sporcie" - pisze tamtejsi digisport.ro. "Zadziwiła świat kulturystyki. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy przeszła przemianę fizyczną i zdobyła mistrzostwo Polski oraz ósme miejsce na mistrzostwach świata" - czytamy dalej.

- Te zawody stały się moim celem. Posiadanie jasnego celu jest tak ważne w życiu. Daje ci kierunek. Kiedy go znajdziesz, po prostu musisz do niego dążyć - bez względu na wszystko - motywuje mistrzyni Polski federacji PCA, o której usłyszeli na świecie.