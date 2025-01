Nitras ogłosił całej Polsce. Julia Szeremeta wkracza do akcji

Coraz bliżej 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do pomocy angażuje się coraz więcej osób, w tym wielu znanych sportowców. Tym razem szeregi WOŚP zasiliła wicemistrzyni olimpijska w boksie z Paryża Julia Szeremeta. Jedna z największych gwiazd minionego roku dołączyła do licytacji organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz kilku innych utytułowanych sportowców, o czym poinformował minister Sławomir Nitras. Co przekazała?

3 fot. Screen: https://x.com/SlawomirNitras/status/1880947286139887977 Otwórz galerię Na Gazeta.pl