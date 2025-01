"Najgorszy kierowca wszech czasów" zmienia dyscyplinę. Nie ma odwrotu

Nikita Mazepin po inwazji Rosji na Ukrainę został usunięty z drużyny Haas F1 Team. Niedługo potem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doszedł jednak do wniosku, że "więzy rodzinne nie są dowodem winy" i sankcje przestały go obowiązywać. Chodziło oczywiście o bliską znajomość jego ojca Dimitrija z Władimirem Putinem. Choć wydawało się, że zawodnik wróci do rywalizacji, to ogłosił teraz, że ma zupełnie inne plany.

