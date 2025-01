Boniek zobaczył miejsce Lewandowskiego i nie wytrzymał. "Nie powinien"

Stanisława Walasiewicz, Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk - oto czwórka sportowców, która przynajmniej trzy razy z rzędu wygrywała plebiscyt "Przeglądu Sportowego". W sobotę na 90. Gali Mistrzów Sportu przed szansą na dołączenie do tego grona stanęła Iga Świątek, która triumfowała za 2022 i 2023 rok. W końcu w zeszłym roku nasza tenisistka znów sięgnęła po tytuł na Roland Garros oraz zgarnęła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich.

Tak Boniek podsumował Galę Mistrzów Sportu. "Jak ludzie o czymś decydują"

Tymczasem sportowcem roku została Aleksandra Mirosław! Podczas paryskiego turnieju 30-latka zdobyła dla Polski jedyny złoty medal. Po krążek sięgnęła we wspinaczce sportowej, w której nie ma sobie równych na całym świecie. Trenerem roku został jej mąż Mateusz. W takiej sytuacji seria Igi Świątek została przerwana. Dziwić może jednak fakt, że wiceliderka rankingu WTA w tegorocznym plebiscycie zajęła dopiero czwarte miejsce.

Na drugiej lokacie uplasowała się Natalia Bukowiecka. W zeszłym roku nasza lekkoatletka w biegu na 400 metrów została mistrzynią Europy, a na igrzyskach w Paryżu sięgnęła po brązowy medal. Poprawiła również rekord Ireny Szewińskiej. Podium uzupełnił Wilfredo Leon.

Wyniki 90. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na sportowca roku:

Aleksandra Mirosław - wspinaczka sportowa Natalia Bukowiecka - lekkoatletyka Wilfredo Leon - siatkówka Iga Świątek - tenis Bartosz Zmarzlik - żużel Daria Pikulik - kolarstwo Julia Szeremeta - boks Robert Lewandowski - piłka nożna Klaudia Zwolińska - kajakarstwo górskie Ksawery Masiuk - pływanie

Zgodnie z tradycją wybory plebiscytu "Przeglądu Sportowego" spotkały się z wieloma komentarzami. Niektórzy mówili wprost, że nie zgadzają się z pozycjami poszczególnych zawodników czy nieobecnością innych w pierwszej dziesiątce. Swoją opinię na ten temat wygłosił również Zbigniew Boniek. Tym razem były prezes PZPN nie gryzł się w język.

- Jak ludzie o czymś decydują, to potem mamy takie niewypały, jak w ostatnim plebiscycie Przeglądu Sportowego. Pamięć ludzi jest albo bardzo krótka, albo bardzo długa. Chcą pamiętać to, co chcą - rozpoczął. Potem było jeszcze ostrzej. - To jest plebiscyt dla najpopularniejszego czy najlepszego sportowca? I chcesz mi powiedzieć, nie ujmując nic nikomu, że pani Aleksandra Mirosław jest lepszą sportsmenką niż pani Katarzyna Niewiadoma? - pytał Boniek Romana Kołtonia w Prawdzie Futbolu.

- Chcesz mi powiedzieć, że Robert Lewandowski zasługiwał na ósme miejsce? Żaden piłkarz nie powinien być w tym zestawieniu [...] Bo za co? - grzmiał w burzliwej dyskusji. Zdaniem 68-latka wyższe miejsce w plebiscycie na pewno powinna zająć Iga Świątek oraz wspomniana Niewiadoma, pierwsza w historii polska zwyciężczyni Tour de France. Następnie obaj panowie wspominali czasy, kiedy to Boniek w 1982 roku sięgał po główną nagrodę. - Ja w swojej piątce miałem Katarzynę Niewiadomą, Aleksandrę Mirosław, Igę Świątek, Bartka Zmarzlika i chyba drużynę szermierek. Każdy ma swoje zdanie. Ja czasami słyszę, że to jest konkurs na najpopularniejszego sportowca. Mi się nie wydaję, żeby pani Mirosław, którą pozdrawiam i szanuję, była bardziej popularna niż Iga Świątek - zakończył Boniek.