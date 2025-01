Zrobił to! 17-latek najmłodszym mistrzem świata w historii! To była miazga

W finale mistrzostw świata spotkało się dwóch absolutnie najlepszych zawodników turnieju - 17-letni Luke Littler i ponad dwa razy starszy od niego Michael van Gerwen. Ten pierwszy zachwycił świat w zeszłym roku i stał się światową gwiazdą darta, kiedy to dotarł do finału światowego czempionatu i przegrał w nim z Lukiem Humphriesem. Z kolei Holender to od lat absolutna światowa czołówka - mistrz z 2014, 2017 i 2019 roku, a także finalista z 2020 i 2023 roku.

Luke Littler mistrzem świata w darcie. Cudowny 17-latek ograł dawnego mistrza

Oczywiście przed finałem obaj zawodnicy mieli na koncie po pięć zwycięstw i obaj stracili po osiem setów z rywalami. Littler po drodze wyeliminował kilka gwiazd - Ryana Joyce'a, Nathana Aspinalla i Stephena Buntinga, a do tego w meczu z Ryanem Meikle zaliczył rekordowego seta w historii ze średnią 140,91 pkt. Z kolei van Gerwen szczególnie trudne zadanie miał w półfinale, ale tam ograł aż 6:1 świetnego Chrisa Dobeya.

Początek starcia należał do młodszego z zawodników, który wyszedł na prowadzenie 2:0. Van Gerwen popełniał błędy na podwójnych, ale zdołał jeszcze ugrać jednego lega. To było za mało i Littler wygrał pierwszego seta wynikiem 3:1. W drugiej partii van Gerwen znów fatalnie rzucał na zakończenie legów, co zemściło się na nim porażką 0:3 i bardzo trudną sytuacją w finałowym starciu. Do tego momentu obaj zawodnicy zgromadzili sześć rzutów 180-punktowych.

W trzecim secie van Gerwen zaczął od wygranego lega, ale później znów fatalnie pudłował, a Littler bez większych problemów korzystał z szans. Anglik wygrał trzy kolejne gemy i wygrał partię 3:1, a w meczu było już 3-0. Czwarty set zaczął się od dwóch kolejnych legów zgarniętych przez Littlera i jednego van Gerwena. Trzykrotny mistrz świata miał trzy lotki na wyrównanie, ale zmarnował je w dramatycznym stylu i przegrał 1:3 po kolejnej podwójnej dziesiątce młodszego z graczy.

Van Gerwen zaczął piątego seta od siódmej zmarnowanej lotki na podwójną 20, ale otworzył wynik prowadzeniem 1:0. Littler odpowiedział jednym legiem, ale światowy numer trzy tym razem nie wypuścił dobrego momentu z rąk. Podsumowaniem jego powrotu do gry było zamknięcie trzeciego lega z licznika 132 i zgarnięcie pierwszego seta na 1-4 w meczu. Holender walczył także w szóstej partii, w której oglądaliśmy wynik 2:2, ale to Littler wytrzymał presję i wyszedł na prowadzenie 5-1.

Siósma partia spotkania znów była wyrównana, a zawodnicy wygrali po dwa legi, wykorzystując błędy przeciwników. Van Gerwen zaczął kolejne granie od czterech potrójnych 20 i chociaż Littler również odpowiedział taką samą serią, to trzykrotny mistrz świata domknął granie na podwójnej 20 i doprowadził do stanu 2-5.

"Cudowne dziecko darta" cały czas było jednak bliżej triumfu, a kolejny krok wykonało po wygraniu dwóch pierwszych legów ósmego seta. Znacznie starszy Holender mógł się odgryźć, ale zmarnował lotkę na podwójnej i przegrał 0:3. Oznaczało to, że 17-latkowi brakuje zaledwie jednego seta do zostania mistrzem świata. Trzykrotny triumfator nie chciał jednak łatwo odpuścić i wygrał pierwszego lega kolejnej partii. Littler chwilę później wyrównał na 1:1, ale "MVG" dość łatwo zgarnął dwa kolejne "oczka" i zgarnął trzeciego seta w finałowym spotkaniu.

W dziesiątym secie zawodnik z Manchesteru zaczął od utrzymania licznika, a chwilę później bardzo łatwo przełamał starszego kolegę. Tylko leg dzielił go więc od końcowego triumfu. Przy pierwszym podejściu Littler zmarnował lotkę meczową, ale za drugim razem trafił drugą lotkę i oficjalnie został mistrzem świata, wygrywając mecz 7-3.

Luke Littler - Michael van Gerwen 7-3 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0)