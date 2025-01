Stało się! Izrael wyrzucony z mistrzostw świata

Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku praktycznie cały świat sportu zjednoczył się i wykluczył przedstawicieli tej nacji z międzynarodowych zawodów. Warto przypomnieć, że miesiąc później Reprezentacja Polski miała grać z Rosją w barażach do mistrzostw świata w Katarze, ale FIFA pod naporem federacji postanowiła zdyskwalifikować tę drużynę i automatycznie przesunąć biało-czerwonych do kolejnej rundy.

Izrael wykluczony z mistrzostw świata

Zupełnie inna okazała się reakcja władz światowego sportu wobec działań wojennych w Strefie Gazy. Wręcz pozostają obojętni na wojnę, która trwa od 7 października 2023 r. pomiędzy Izraelem a Hamasem. Dotychczas doprowadziła do śmierci ponad 45 tysięcy Palestyńczyków.

Niedawno Lisa Klaveness, prezes Norweskiego Związku Piłki Nożnej powiedziała kilka słów prawdy po losowaniu grup eliminacji mistrzostw świata. Norwegia trafiła m.in. na Izrael. - Losowanie jest dla nas trudne, poza aspektem czysto sportowym. Nikt z nas nie może pozostać obojętny na nieproporcjonalne ataki, które Izrael zadawał przez długi czas ludności cywilnej w Strefie Gazy. Popieramy norweski rząd w żądaniu natychmiastowego zakończenia ataków - powiedziała.

Istnieje jednak dyscyplina sportu, która wyłamała się od polityki "zamkniętych oczu". Reuters poinformował, że zawodnikom z Izraela zakazano udziału w nadchodzących mistrzostwach świata w bowlingu, które odbędą się w Anglii. Decyzję tę potępili członkowie brytyjskiego parlamentu i przedstawiciele społeczności żydowskiej. Światowe Stowarzyszenie Bowlingu stwierdziło w oświadczeniu, że udział izraelskich zawodników w turnieju Scottish International Open, który odbył się w sierpniu, doprowadził do "znacznego nasilenia obaw politycznych związanych z tą sprawą".

"W wyniku bardzo napiętej sytuacji Zarząd Światowego Stowarzyszenia Bowlingu, po konsultacji z naszymi partnerami turniejowymi i innymi zainteresowanymi stronami, podjął trudną decyzję o wycofaniu zaproszenia skierowanego do Izraela do udziału w nadchodzących Halowych Mistrzostwach Świata" - informują. "Bowls jest i zawsze był sportem, który jednoczy ludzi, a ten wybór odzwierciedla nasze zaangażowanie w ochronę mistrzostw i zapewnienie, że przebiegają one sprawnie dla wszystkich zaangażowanych" - dodają.