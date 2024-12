Gortat: To było smutne, że najpotężniejszy kraj świata miał takiego lidera

Marcin Gortat w ostatnich miesiącach nie raz pokazywał, że lubi wypowiadać się na tematy polityczne. Były koszykarz NBA był szczególnie aktywny przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, gdy krytycznie wypowiadał się o rządach Prawa i Sprawiedliwości.

Gortat nie ogranicza się jednak wyłącznie do polskiej polityki, co nie dziwi, bo mowa w końcu o zawodniku, który ponad dziesięć lat spędził na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata. Gortat gościł ostatnio na kanale WarszawskiKoks, gdzie wypowiedział się nt. sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych po ostatnich wyborach prezydenckich.

Marcin Gortat skomentował wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i decyzję Joe Bidena

W wyborach Marcin Gortat poparł Kamalę Harris z partii Demokratycznej, a nie przedstawiciela Republikanów Donalda Trumpa. Gortat przyznał, że pewnie po wygranej Trumpa więcej zarobi dzięki poczynionym inwestycjom, ale zaznaczył, że bardziej liczą się dla niego pewne wartości, a nie pieniądze.

A jak podszedł do decyzji Joe Bidena, który zrezygnował z ubiegania się o reelekcję na niewiele ponad trzy miesiące przed wyborami? - Cieszę się, że Joe Biden nie został prezydentem, bo bałem się, że może po prostu umrzeć w czasie przemówienia. To już było tak przerażające. To było smutne, że najpotężniejszy kraj świata miał takiego lidera. Dobrze, że oddał swoje miejsce Kamali. Wolałem ją, mimo że w Stanach jest wiele rzeczy do naprawienia. Wygrał Trump. Wydaje mi się, że do jego zwycięstwa przyczynił się zamach na jego życie - ocenił.

W trakcie rozmowy Gortat przyznał także, że po zakończeniu kariery dalej trenuje i dba o sylwetkę, ale skupia się bardziej na wytrzymałości. - Mój trening się zaczynał o siódmej rano, a kończył o 13-14. W klubie byłem o ósmej najpóźniej, robiłem śniadanie, szedłem na siłownię na bardzo mocny trening na około godzinę - wspominał.