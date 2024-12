Święto u Schumacherów. Cudowne wieści

29 grudnia 2013 roku życie Michaela Schumachera zmieniło się o 180 stopni. Siedmiokrotny mistrz Formuły 1 w Meribel - we francuskich Alpach - podczas jazdy na nartach doznał koszmarnego wypadku. Uderzył głową w kamień, po czym w krytycznym stanie trafił do szpitala. Zapadł w śpiączkę farmakologiczną, z której wybudził się dopiero po pół roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Momenty Roku 2024. Szeremeta gwiazdą polskiego sportu? "Znów głośno o polskim boksie"

Świetne wieści dla Schumachera. Zostanie dziadkiem!

Od tamtej pory rodzina Schumachera starannie dba o to, aby żadne wieści nt. zdrowia legendarnego kierowcy nie zostały upublicznione. Media spekulują jedynie, w jakim stanie obecnie znajduje się 55-letni Niemiec.

- Staramy się prowadzić rodzinę tak, jak Michael to lubił. I żyjemy dalej. Jak zawsze mawiał, prywatne to prywatne. To dla mnie bardzo ważne, aby mógł nadal cieszyć się życiem prywatnym tak bardzo, jak to tylko możliwe. Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michaela - mówiła w materiale Netflixa żona byłego zawodnika F1 Corinna Schumacher, z którą ma dwójkę dzieci: syna Micka i córkę Ginę.

Zobacz też: Grubo. Nowe wieści ws. Michniewicza. Aż trudno uwierzyć

Gina Schumacher to wielka miłośniczka koni. To właśnie dzięki tej pasji poznała swojego partnera Iaina Bethke, z którym pod koniec września tego roku wzięła ślub na Majorce. Teraz małżeństwo ogłosiło nowinę, która z pewnością ucieszyła Schumachera seniora! Córka 55-latka spodziewa się dziecka, co przekazała w mediach społecznościowych.

"Z niecierpliwością czekamy na przybycie naszej małej dziewczynki" - czytamy na jej profilu Instagram. Wszystko wskazuje na to, że córka Giny Schumacher przyjdzie na świat w kwietniu przyszłego roku. Oprócz dziesiątek komentarzy fanów, na te wspaniałe wieści zareagował również brat Giny. "Jestem taki podekscytowany, że zostanę wujkiem. Jestem z was dumny" - napisał syn Michaela Schumachera Mick na InstaStories. Tym samym ikona F1 niebawem zostanie dziadkiem!