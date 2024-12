Koniec. Nitras podjął ostateczną decyzję ws. PKOl. Piesiewicz się doigrał

Spór między ministrem Sławomirem Nitrasem a prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem trwa od igrzysk w Paryżu. Podczas wydarzenia w stolicy Francji miało dojść do "wielodniowej balangi", co nie spodobało się Nitrasowi. - Z tego, co wiem, dochodziło tam do sytuacji gorszących i wiem też, że nikt nie powinien się tak zachowywać. Najistotniejsze jest to, że ta sytuacja się więcej powtórzyć nie może - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Nitras wymierzył ostateczny cios w Piesiewicza. "To bulwersujące"

Łukasz Jachimiak ze Sport.pl zdradził, powołując się na dokument przedstawiony przez skarbnika PKOl Grzegorza Kotowicza, że Piesiewicz inkasował ponad 35 tys. zł netto średniej miesięcznej pensji w 2024 r. "Przez rok i osiem miesięcy rządzenia Polskim Komitetem Olimpijskim Piesiewicz wzbogacił się w sumie o ponad 800 tysięcy złotych netto. Podobno na mocy klasycznej umowy o pracę" - czytamy na Sport.pl.

Niedługo potem odniósł się do tego Nitras. - Pan Piesiewicz zmanipulował wielu dziennikarzy, dlatego że zarabia 100 tys. miesięcznie, a nie żadne 30 tys., o których mówi. W ciągu półtora roku zarobił z kasy PKOl pięć, a może sześć razy więcej, niż płacił za złoty medal olimpijski - przyznał. Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu minister sportu i turystyki powiedział nieco więcej.

Przyznał, że po IO w Paryżu zdecydował się przeprowadzić kontrolę w kwestii finansów i właśnie uzyskał pierwsze efekty. - Dowiedzieliśmy się, że do dzisiaj medaliści nie otrzymali należnych nagród. Po raz pierwszy PKOl zdecydował się też na płacenie członkom zarządu. Piesiewicz w trakcie urzędowania zarobił 1,35 mln zł. To wyższa pensja niż prezesa Orlenu - wyznał Nitras, dodając, że Piesiewicz na wspomniane wynagrodzenia wydał 2,5 mln zł.

Wiceminister Ireneusz Raś apeluje. "Dymisja Piesiewicza jest w interesie polskiego sportu"

Minister Nitras ujawnił, że PKOI zmusza teraz medalistów olimpijskich do podpisania porozumienia przedłużającego wypłatę nagród do połowy 2025 roku. - Sportowcy dostali papierowe czeki, za którymi nie poszły pieniądze - oznajmił Nitras. - To bulwersujące, że [rządzący PKOl] wydali ponad dwa mln na pensje, a nie mają na nagrody - uzupełnił. I nagle rzucił najważniejsze zdanie podczas tego wydarzenia.

- Z dniem dzisiejszym zaprzestajemy finansowania PKOl - ogłosił, deklarując, że sytuacja może się zmienić jedynie, gdy "w centrum zainteresowania PKOl będą sportowcy, a nie działacze i politycy PiS". I wypunktował, że najważniejsza ma być transparentność. Na koniec wypowiedział się na temat wejścia prezydenta Andrzeja Dudy do MKOI. - Pomysł, aby w MKOl był pan Andrzej Duda, to tylko wierzchołek góry lodowej. Używam mocnych słów, ale ktoś musi tym towarzystwem wstrząsnąć - skwitował.

Do głosu doszedł jeszcze wiceminister Ireneusz Raś, który zaznacza, że "dymisja Piesiewicza jest w interesie polskiego sportu". - Uważam, że jego zabawa ze sportem, bo pamiętacie państwo billboardy z mistrzami olimpijskimi, już wtedy zakrawało na śmiech i groteskę. Wcześniej czy później odejdzie, ale każdy dzień to strata dla polskiego sportu - zakończył.