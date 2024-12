Dodatkowe pieniądze od 2025 roku! Nawet 20-25 procent. Ministerstwo ogłasza

- Polska bardzo się zmieniła przez te 19 lat. W 2005 roku płaca minimalna wynosiła 849 zł. Tymczasem kwota bazowa nie uległa od tego momentu zmianie. Stąd nasza inicjatywa - podkreślał już w lipcu Sławomir Nitras, cytowany przez stronę rządową. Miesiąc później prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o sporcie, którą zainicjował polityk. Na jej mocy miało dojść do zwiększenia stypendiów sportowych dla zawodników czy też trenerów o minimum 20 procent. Co więcej, ustalono, że kwoty będą uzależnione od wynagrodzenia minimalnego, co oznacza, że corocznie dojdzie do ich waloryzacji.

Sławomir Nitras ogłasza. Wzrost stypendiów dla sportowców

Nowelizacja ustawy miała wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku i okazuje się, że faktycznie tak się stanie. W środowe popołudnie potwierdził to minister sportu i turystyki. "Wyższe stypendia dla polskich sportowców od 2025 roku. Reprezentanci Polski otrzymają stypendia wyższe od 20 do 25 procent" - pisał Nitras na X.

Co więcej, opublikował stawki stypendiów, jakie sportowcy otrzymają za sukcesy na mistrzostwach świata, Europy czy też ich młodzieżowych odpowiednikach. Wszystkie kwoty podane są rzecz jasna w wartościach brutto.

I tak przykładowo dla triumfatora mistrzostw świata stypendium wzrośnie z 9 200 zł do 11 058 zł. Na wsparcie finansowe mogą liczyć reprezentanci Polski, którzy na tej imprezie zajmą pozycje od 1 do 8. Im niższa lokata, tym rzecz jasna niższe stypendium. Biało-Czerwoni, którzy zajmą lokaty od 1 do 8, ale na mistrzostwach Europy, również dostaną stypendia. Przykładowo zwycięzca otrzyma 6 905 zł (wcześniej było to 5 750 zł).

- Wszyscy skupiają się na mistrzach, ale ta regulacja jest też niezwykle ważna dla tych sportowców, którzy nie odnieśli jeszcze tak dużych sukcesów. Wynagrodzenia dostaną osoby, które zajmują w zawodach miejsca 5-8. O takich zawodnikach mówi się mniej, ale przecież w przyszłości mogą oni przynieść nam wiele radości. Pieniądze są inwestycją w ich przyszłe sukcesy - podkreślał Nitras w lipcu.

Wzrost nawet do 25 procent

Podwyżki stypendiów przewidziano też dla reprezentantów Polski odnoszących sukcesy na młodzieżowych MŚ czy ME. Otrzymają je jednak tylko ci, którzy uplasują się na lokatach od 1 do 6. W poniższym tweecie Nitras przedstawił kwotowo wzrost poszczególnych stypendiów.