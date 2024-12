Oto kolejny rywal Pudziana! Sam się wygadał

Ostatni pojedynek Mariusz Pudzianowski stoczył w czerwcu 2023 r. Wówczas na gali XTB KSW 83 na PGE Narodowym w Warszawie przegrał z Arturem Szpilką.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta wrócił na ring i zrobiła show. "To mnie niosło"

Oto kolejny rywal Pudzianowskiego

Mariusz Pudzianowski był zmuszony się wycofać z gali XTB KSW 100 w Gliwicach. "Nie mam kontuzji, nadal będę trenować, tylko muszę na krótki czas zwolnić obroty" - oświadczył w październiku na Facebooku. Były strongman po prostu się przetrenował, przełożyło się to na spadek formy i problemy ze zdrowiem.

Ale wiele wskazuje na to, że Pudzianowski wróci do oktagonu w przyszłym roku. Jeszcze nie wiadomo, na której gali zobaczymy ikonę polskiego MMA. Jednak nazwisko rywala jest już znane.

Najbliższym przeciwnikiem Pudzianowskiego ma być Eddie Hall. Ten sam, którego łączono z galą XTB KSW 100.

- Według planów Mariusz miał zawalczyć z Eddiem Hallem. Oczywiście apetyty nasze rosły, gdy Brytyjczyk pojawił się na horyzoncie i ta ewentualna walka Pudzianowski — Hall na KSW 100 też, ale liczyłem się z tym, że Hall może nie być jeszcze gotowy na tę galę - mówił w październiku Martin Lewandowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Zobacz też: Szeremeta aż podskoczyła po werdykcie. "Jestem zmęczona"

Okazuje się, że Hall dostał już kontrakt na tę walkę, o czym powiedział sam zainteresowany. - Dosłownie wczoraj dostałem kontrakt na walkę z Mariuszem Pudzianowskim - wyjawił Hall w rozmowie z amerykańskim strongmanem, Brianem Shawem, w ramach jego podcastu.

Przewidywany termin walki Pudzianowski - Hall to pierwsza połowa 2025 r. Konkretny termin pozostaje jeszcze do ustalenia. - To może być początek przyszłego roku, kwiecień maj, czerwiec, musimy porozmawiać. To KSW, więc będzie w Polsce - przyznał.

Eddie Hall to jeden z najsilniejszych ludzi na świecie. Jego rekord w martwym ciągu wynosi aż 500 kg. W 2017 r. został mistrzem świata strongmanów.