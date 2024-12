Sensacyjne wieści ws. Andrzeja Dudy. Miażdżące wyniki

Thomas Bach pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od września 2013 roku. Za jego rządów odbyły się aż trzy edycje igrzysk - w 2016, 2021 i 2024 roku. Już w przyszłym roku zakończy kadencję i zastąpi go ktoś nowy. Od kilku miesięcy media donosiły, że może to być Polak. Ba, wskazywały nawet konkretne nazwisko. Dość zaskakująco mówiło się o Andrzeju Dudzie, a więc obecnym prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

- Rozumiem, że Andrzej Duda rozgląda się za czymś, co będzie robił po prezydenturze. Radzę jednak, żeby rozglądać się za czymś realnym - tak na ten temat wypowiedział się Aleksander Kwaśniewski. - Wydaje mi się, że najlepszą formułą, jest taka, kiedy na czele MKOl staje wybitny sportowiec z przeszłości - dodał Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki. I ostatecznie Duda nie znalazł się na liście kandydatów na stanowisko przewodniczącego MKOl-u, ale to nie oznacza, że polityk nie będzie działał w organizacji.

Andrzej Duda blisko MKOl? PKOl zadecydował. Wszystko jasne!

W czwartek gruchnęła zaskakująca informacja. Andrzej Duda aspiruje, by po zakończeniu kadencji wkroczyć do MKOl-u. Ba, podjęto już pierwsze kroki na jego korzyść i staje się to coraz bardziej realne.

Jak donosi "Przegląd Sportowy Onet", Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjął uchwałę, która rekomenduje Dudę na członka MKOl. Łukaszowi Jachimiakowi ze Sport.pl udało się dowiedzieć nieco więcej w tej sprawie. Okazuje się, że rekomendacja dotyczy ośmioletniej kadencji. Wiemy też, jak rozłożyły się głosy. I okazuje się, że na 36 osób, aż 26 poparło kandydaturę prezydenta RP. Sześć wstrzymało się od głosu, a tylko cztery były przeciwne.

To otworzy nowe możliwości przed Dudą, który nie ma już szans na reelekcję w wyborach prezydenckich. O jego posadę powalczą za to m.in. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki czy Szymon Hołownia. Duda zasiadał na tym stanowisku od 2015 roku, kiedy to zastąpił Bronisława Komorowskiego. Pięć lat później wygrał wybory, w decydującym starciu pokonując właśnie Trzaskowskiego.

Rosjanie pisali o Dudzie, ale w kwestii możliwego przewodniczenia MKOl

Ta decyzja PKOl z pewnością obije się szerokim echem w całej Polsce i nie tylko. Już na doniesienia o tym, że Duda może kandydować na przewodniczącego MKOl, reagowali m.in. Rosjanie. - Na czele Światowej Agencji Antydopingowej stoi już Polak, Witold Bańka. Tyle wystarczy. Niech Polacy spróbują przejąć władzę w MKOl. Dla nas każda zmiana w międzynarodowych instytucjach sportowych jest nadzieją na zmianę na lepsze. Nie możemy jednak oczekiwać pozytywnego nastawienia do Rosji od polskiego kandydata na szefa MKOl-u - mówił kilka tygodni temu Jewgienij Archipow, prezes Rosyjskiej Federacji Wioślarskiej.