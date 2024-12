Imane Khelif nr 1 na świecie! Już oficjalnie. Niepodważalna dominacja

Imane Khelif sięgnęła w sierpniu po złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie miała żadnych problemów, by pokonać choćby Angelę Carini, która zrezygnowała z walki po 46 sekundach, czy w finale Liu Yang. Już podczas samego wydarzenia pojawiły się gigantyczne kontrowersje wokół zawodniczki, która w ubiegłym roku została wykluczona z mistrzostw świata w Indiach. Według organizatorów (federacji bokserskiej IBA) rzekomo miała za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY.

Imane Khelif najpopularniejszym sportowcem 2024 roku. Statystyki nie kłamią

Jakiś czas temu portal Le Correspondant zdradził, że dotarł do badań lekarskich, które mają potwierdzać, że Imane Khelif nie jest kobietą. Lekarze mieli stwierdzić "anomalię genetyczną prowadzącą do dysfunkcji metabolicznej testosteronu i uniemożliwiającą rozwój narządów płciowych", a ta anomalia dotyka głównie chłopców. Rozwścieczona Khelif złożyła pozew sądowy przeciwko serwisowi, a ponadto specjalne oświadczenie wydał też Algierski Komitet Olimpijski (COA).

Nie ma co się dziwić, że pięściarka zyskała ogromną popularność. Sporo mówiło się też o słownym konflikcie z multimiliarderem Elonem Muskiem, który miał być "okrutny wobec jej rodziny, a przez niego matka Khelif trafiła nawet do szpitala". Jak się okazuje, to wszystko przełożyło się na wyniki wyszukiwarki Google. Ujawniono w raporcie Google Trends, że nazwisko zawodniczki, było częściej szukane niż choćby Lamine'a Yamala czy Mike'a Tysona.

Oto zestawienie najczęściej wyszukiwanych zawodników w platformie Google w 2024 roku:

1. Imane Khelif - Algieria, boks

2. Mike Tyson - USA, boks

3. Lamine Yamal - Hiszpania, piłka nożna

4. Simone Biles - USA, gimnastyka

5. Jake Paul - USA, boks

Na tym jednak nie koniec, gdyż portal SportsPro ujawnił, że najczęściej wyszukiwanym zespołem było - New York Yankees, które wyprzedziło Los Angeles Dodges. Obie ekipy rywalizują na co dzień w Major League Baseball (MLB). Trzecią lokatę zajęła drużyna Leo Messiego Inter Miami, natomiast kolejne pozycje okupiły - sensacja ubiegłego sezonu Bayer Leverkusen oraz mistrz NBA Boston Celtics.

Dodano też, że najczęściej szukanym w przeglądarce wydarzeniem było Copa America, które wyprzedziło Euro 2024. Następne pozycje zajęły mistrzostwa świata w krykiecie oraz rywalizacja w tej dyscyplinie między Indiami a Anglią. Niespodziewanie nisko znalazły się za to igrzyska olimpijskie w Paryżu, które przegrały nawet ze spotkaniem Indii z Bangladeszem (również rywalizacja w krykieta).

Piłka nożna nie była w 2024 roku zbyt interesująca dla fanów. Można wnioskować tak po tym, że liderem w zestawieniu najczęściej wyszukiwanych sportowców w Anglii był zawodnik darta Luke Littler. Jude Bellingham był dopiero czwarty.