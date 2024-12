Zarobi więcej niż Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. 700 mln na stole

Właściwie to nie wiadomo czy to będzie drugi, czy trzeci najwyższy kontrakt w historii sportu. Na razie liderem jest Shohei Ohtani z Los Angeles Dodgers z kwotą 700 mln dol. Drugi jest Leo Messi, który miał umowę z Barceloną na 555,2 mln euro. Trzecie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo, który w Al Nasr ma zarobić w sumie 536 mln dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kontrakt Ronaldo trudno uznać za czysto sportowy

Umieszczanie tego ostatniego na tej liście to jednak pewnego rodzaju nadużycie. Portugalczyk co prawda gra w piłkę w saudyjskim klubie, ale jego umowa to bardziej kontrakt promocyjny niż sportowy. Chodzi przecież nie tylko o to, by gwiazdor strzelał gole, ale też promował Arabię Saudyjską na arenie międzynarodowej i to nie tylko jeśli chodzi o sport. Pobyt utytułowanego piłkarza w jednej z ostatnich na świecie monarchii absolutnych ma udowodnić, że kraj, w którym wciąż dopuszcza się kamienowanie kobiet, chłostę czy karę śmierci za homoseksualizm, to całkiem normalne państwo takie jak wszystkie inne.

Natomiast jeśli chodzi o drugiego na liście Messiego, to wszystko zależy od kursu euro. Gdyby kwotę przeliczyć ją po kursie z 2021 r., gdy kwota została ujawniona światu, to byłoby to 674 mln dol. Jednak dziś to 90 mln mniej w przeliczeniu na dolary. Wtedy Soto, który teraz negocjuje swoją wielką umowę, miałby szansę wskoczyć na drugą pozycję na liście wszech czasów.

Dominikańczyk, który podbił amerykańską ligę

Kim jest ów Juan Soto i dlaczego jest taki cenny? To baseballista, który urodził się 26 lat temu w Santo Domingo na Dominikanie. Nie miał jeszcze siedemnastu lat, gdy w 2015 r. podpisał umowę z Washington Nationals i przyjechał do USA grać w niższych ligach w tzw. zespołach farmerskich klubu MLB. W Nationals zadebiutował w 2018 r. Potem grał w San Diego Padres, a w ostatnim sezonie w New York Yankees. Z tym ostatnim zespołem awansował do World Series - finałów ligi MLB. Tam jednak lepsi okazali się Los Angeles Dodgers.

Po sezonie Soto został wolnym agentem. A że to jeden z najlepszych zawodników ligi, to może liczyć na gigantyczne pieniądze w nowym sezonie. W 2024 r. Dominikańczyk miał znakomite statystyki (41 home runów, 109 RBI i 0,288 BA). Na dodatek zagrał w Meczu Gwiazd, w głosowaniu na najlepszego zawodnika (MVP) American League zajął trzecie miejsce i został wybrany na najlepszego zawodnika na swojej pozycji.

Po podpis Soto na kontrakcie już ustawiła się kolejka chętnych. Zainteresowane są drużyny: Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Boston Red Sox, New York Mets i Toronto Blue Jays. Media spekulują, że kontrakt może być rekordowy i osiągnąć 700 mln dol. Biorąc pod uwagę dość młody jak na baseballistę wiek Soto, może być zawarty na 12-15 lat. I tu trzeba pamiętać, że umowy w MLB są w całości gwarantowane. Nawet, jakby Soto po podpisaniu umowy doznał kontuzji kończącej karierę, to i tak dostałby wszystkie uzgodnione wypłaty.

Wszyscy zastanawiają się, kiedy Soto podejmie decyzję

Oczekuje się, że ostateczna decyzja o umowie Soto zapadnie między niedzielą a czwartkiem. Przez ten czas będą odbywać się w Dallas negocjacje między agentami zawodników a generalnymi menedżerami klubów.

Przedstawiciel Soto, słynny w USA Scott Boras zapowiada jednak, że decyzja wcale nie musi zapaść tak prędko: - Odbyliśmy spotkania z wieloma klubami. Rozpoczęliśmy proces eliminowania ofert. Juan rozważa wszystko bardzo metodycznie. Zobaczymy, co dalej. Nie sądzę, aby cokolwiek było nieuchronne w najbliższej przyszłości - powiedział Boras podczas konferencji prasowej, na której inny gracz, którego reprezentuje, Blake Snell został zaprezentowany jako nowy gracz Dodgers. Miotacz też podpisał gigantyczny kontrakt: 182 mln dolarów za pięć lat gry.

Boras zapytany został też, dlaczego w tym sezonie kluby chętniej niż w ubiegłym roku wydają pieniądze na graczy. - Też chciałbym to wiedzieć - powiedział agent, którego inny klient Matt Chapman we wrześniu przedłużył kontrakt z San Francisco Giants za 151 mln dolarów na sześć lat. - Myślę, że ma to związek ze środowiskiem mediów. Platformy działają, jak trzeba, a streaming okazał się bardzo opłacalny.

MLB to trzecia najbogatsza liga świata. W 2023 r. miała 11,6 miliarda dolarów przychodu. Pod tym względem wyprzedzają ją tylko NBA (13 mld) i NFL (20 mld).