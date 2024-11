Były prezes PZPN zakpił z kandydatów PiS na prezydenta. "Buty czyścić"

Przed kilkoma dniami marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że oficjalnie kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia przyszłego roku. Chociaż do tego terminu pozostał ponad miesiąc, to znamy już praktycznie wszystkich kandydatów, którzy będą ubiegać się o urząd prezydenta Polski. Koalicja Obywatelska wybrała w prawyborach Rafała Trzaskowskiego, kandydatem Konfederacji został Sławomir Mentzen, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe wspierać będą Szymona Hołownię, a kandydatem Wolnych Republikanów został Marek Jakubiak. Z kolei w minioną niedzielę Prawo i Sprawiedliwość poinformowało o poparciu kandydatury Karola Nawrockiego, a więc obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Michał Listkiewicz ocenił Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego

Długo nie było wiadomo, czy PiS ostatecznie postawi na Nawrockiego, gdyż innym kandydatem mógł być Przemysław Czarnek. Ostatecznie jednak partia Jarosława Kaczyńskiego postawiła na 41-letniego szefa IPN-u.

Do kandydatur Czarnka i Nawrockiego w poniedziałek odniósł się Michał Listkiewicz w krótkim wpisie na Facebooku. "Dziś w radio pan były minister Czarnek obruszył się, gdy redaktor Rymanowski żartobliwe zapytał go, czy imię wnuka nadano na cześć Prezydenta Kwaśniewskiego (Aleksander). Ponurak bardzo się obruszył, co źle świadczy o jego poczuciu humoru i dystansie do siebie. A tak na marginesie to zarówno on jak i nominant Nawrocki mogliby Aleksandrowi Kwaśniewskiemu buty czyścić. Dosłownie i w przenośni" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

O jaką sytuację chodzi? Przemysław Czarnek był w poniedziałkowy poranek Gościem Radia Zet i na początku rozmowy pochwalił się, że został dziadkiem. - Wnuczek ma na imię Aleksander. To na cześć Aleksandra Kwaśniewskiego? - zapytał Bogdan Rymanowski.

- Absolutnie. No panie redaktorze, no proszę, no naprawdę... Już w ten sposób od rana ze mną. Od św. Aleksandra i to powinno wystarczyć - odpowiedział Czarnek.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma się odbyć w maju 2025 roku.